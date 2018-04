Ngắm nhan sắc mỹ nhân Hàn lấy chồng kém 18 tuổi

Mỹ nhân xứ Hàn Ham So Won gây chú ý khi kết hôn với hot boy xứ Trung kém cô đến tận 18 tuổi tên Trần Hoa. Ảnh: Osen Ham So Won sinh năm 1976 trong khi Trần Hoa năm nay 24 tuổi. Ảnh: Osen Ông xã kém 18 tuổi của Ham So Won đến từ Thâm Quyến, điển trai, giàu có và thích sưu tập siêu xe. Ảnh: Osen Trần Hoa yêu Ham So Won ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã cầu hôn bạn gái sau 1 tháng hẹn hò. Ảnh: Osen Trần Hoa cũng bất chấp sự phản đối của bố mẹ để cưới bạn gái hơn 18 tuổi. Ảnh: chụp màn hình Ham So Won bước chân vào làng giả trí sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Ảnh: Weibo Với danh hiệu hoa hậu, Ham So Won lấn sân đóng phim. Cô từng tham gia bộ phim "Tình dục là chuyện nhỏ". Ảnh: Sina Ham So Won đã chọn Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vài năm gần đây, cô trở về nước hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Starnews Nữ diễn viên 42 tuổi hiện tham gia các chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc. Ảnh: Weibo Ham So Won được biết đến là người đẹp dao kéo. Ảnh: Weibo Những năm gần đây, nhan sắc của Ham So Won xuống dốc do di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: chụp màn hình Sau khi kết hôn, Ham So Won đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ. Ảnh: Weibo Xem clip "Ham So Won tham gia chương trình Taxi". Nguồn: Youtube

Mỹ nhân xứ Hàn Ham So Won gây chú ý khi kết hôn với hot boy xứ Trung kém cô đến tận 18 tuổi tên Trần Hoa. Ảnh: Osen Ham So Won sinh năm 1976 trong khi Trần Hoa năm nay 24 tuổi. Ảnh: Osen Ông xã kém 18 tuổi của Ham So Won đến từ Thâm Quyến, điển trai, giàu có và thích sưu tập siêu xe. Ảnh: Osen Trần Hoa yêu Ham So Won ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã cầu hôn bạn gái sau 1 tháng hẹn hò. Ảnh: Osen Trần Hoa cũng bất chấp sự phản đối của bố mẹ để cưới bạn gái hơn 18 tuổi. Ảnh: chụp màn hình Ham So Won bước chân vào làng giả trí sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Ảnh: Weibo Với danh hiệu hoa hậu, Ham So Won lấn sân đóng phim. Cô từng tham gia bộ phim "Tình dục là chuyện nhỏ". Ảnh: Sina Ham So Won đã chọn Trung Quốc để phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, vài năm gần đây, cô trở về nước hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Starnews Nữ diễn viên 42 tuổi hiện tham gia các chương trình truyền hình thực tế của Hàn Quốc. Ảnh: Weibo Ham So Won được biết đến là người đẹp dao kéo. Ảnh: Weibo Những năm gần đây, nhan sắc của Ham So Won xuống dốc do di chứng của phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: chụp màn hình Sau khi kết hôn, Ham So Won đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ. Ảnh: Weibo Xem clip "Ham So Won tham gia chương trình Taxi". Nguồn: Youtube