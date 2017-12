Ngắm nhan sắc mỹ nhân đẹp nhất thế giới vừa lộ diện

Năm nay, cuộc bình chọn "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler tổ chức thường niên đã chính thức khép lại. Theo đó, kết quả chung cuộc đã khiến nhiều người hết sức bất ngờ khi quán quân chung cuộc thuộc về một ngôi sao trẻ người Phillipines - Liza Soberano. Liza Soberano sinh năm 1998 và hiện đang là ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Phillipines với vai trò người mẫu - diễn viên. Người đẹp sở hữu vẻ đẹp lai khi có bố là người Phillipines và mẹ là người Mỹ. Mỹ nhân đẹp nhất thế giới Liza sở hữu chiều cao 1m69 và được đánh giá cao bởi gương mặt sáng, nổi bật, hài hòa giữa nét quyến rũ của phương Tây với sự mềm mại, dịu dàng của người châu Á. Với ngoại hình vượt trội, Liza được mời làm người mẫu quảng cáo từ năm 12 tuổi. Sau đó cô tham gia nhiều bộ phim với các ngôi sao hàng đầu làng giải trí Phillipines khác và gần đây, người đẹp mới 19 tuổi đã có những bước đột phá trong sự nghiệp khi liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim ăn khách như "Forevermore", "My Ex and Whys", "Everyday I Love You"... Năm 2016, Liza từng xếp thứ 2 trong danh sách "10 phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2016". Người đẹp cũng từng xếp thứ 6 trong danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" năm 2015. Năm ngoái, ngôi vị cao nhất trong danh sách này thuộc về người mẫu da màu nổi tiếng Jourdan Duun. Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân Hoa ngữ duy nhất lọt vào danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" năm nay. >> Xem video "Khuôn mặt hoàn hảo được khao khát nhất thế giới". Nguồn VTC14:

Năm nay, cuộc bình chọn "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" do TC Candler tổ chức thường niên đã chính thức khép lại. Theo đó, kết quả chung cuộc đã khiến nhiều người hết sức bất ngờ khi quán quân chung cuộc thuộc về một ngôi sao trẻ người Phillipines - Liza Soberano. Liza Soberano sinh năm 1998 và hiện đang là ngôi sao hàng đầu của làng giải trí Phillipines với vai trò người mẫu - diễn viên. Người đẹp sở hữu vẻ đẹp lai khi có bố là người Phillipines và mẹ là người Mỹ. Mỹ nhân đẹp nhất thế giới Liza sở hữu chiều cao 1m69 và được đánh giá cao bởi gương mặt sáng, nổi bật, hài hòa giữa nét quyến rũ của phương Tây với sự mềm mại, dịu dàng của người châu Á. Với ngoại hình vượt trội, Liza được mời làm người mẫu quảng cáo từ năm 12 tuổi. Sau đó cô tham gia nhiều bộ phim với các ngôi sao hàng đầu làng giải trí Phillipines khác và gần đây, người đẹp mới 19 tuổi đã có những bước đột phá trong sự nghiệp khi liên tục xuất hiện trong nhiều bộ phim ăn khách như "Forevermore", "My Ex and Whys", "Everyday I Love You"... Năm 2016, Liza từng xếp thứ 2 trong danh sách "10 phụ nữ đẹp nhất thế giới năm 2016". Người đẹp cũng từng xếp thứ 6 trong danh sách " 100 gương mặt đẹp nhất thế giới " năm 2015. Năm ngoái, ngôi vị cao nhất trong danh sách này thuộc về người mẫu da màu nổi tiếng Jourdan Duun. Địch Lệ Nhiệt Ba là mỹ nhân Hoa ngữ duy nhất lọt vào danh sách "100 gương mặt đẹp nhất thế giới" năm nay. >> Xem video "Khuôn mặt hoàn hảo được khao khát nhất thế giới". Nguồn VTC14: