Ngắm gu thời trang tuyệt vời của Ivanka Trump

Trong lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống của bố, ông Donald Trump, ngoài đệ nhất phu nhân Mỹ - bà Melania, con gái lớn của tân Tổng thống Mỹ, cựu người mẫu, doanh nhân Ivanka Trump gây ấn tượng mạnh mẽ với phong cách thời trang sang trọng, lịch lãm mà vẫn rất quyến rũ. Trước lễ nhậm chức tổng thống của cha, Ivanka Trump chọn cho mình bộ váy, áo khoác màu xanh lá tuyệt đẹp của Oscar de la Renta. Ái nữ của tân Tổng thống Mỹ lập tức gây chú ý với bộ trang phục tuyệt đẹp này ngay những giờ phút đầu chuẩn bị cho lễ nhậm chức. (Ảnh: Getty Images) Trong buổi tiệc tối sau lễ nhậm chức tổng thống của ông Donald Trump, Ivanka chọn chiếc váy dạ hội màu đen trắng với điểm nhấn là chiếc nơ rất to ở phía sau. (Ảnh: Hollywoodlife, Instagram) Ivanka Trump mặc chiếc áo khoác trắng kết hợp với quần âu cùng màu, một thiết kế của Oscar de la Renta đi bộ cùng đoàn diễu hành vào Nhà Trắng trong lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ. (Ảnh: USmagazine, USToday Sport) Ivanka tỏa sáng với chiếc váy dạ hội lóng lánh của Carolina Herrera khi dự tiệc khiêu vũ sau lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ. (Photo: Chip Somodevilla, Getty Images) Trước đó Ivanka đã nhiều lần gây ấn tượng với style thanh lịch, quyến rũ. Tháng 9/2015, Ivanka Trump chọn mặc chiếc váy hồng hiệu Giambattista Valli dự lễ trao giải Phụ nữ của năm do tạp chí Glamour tổ chức. Tháng 10/2016, ái nữ của tân Tổng thống Mỹ diện chiếc váy trắng dài tới gối dự lễ khai trương Khách sạn quốc tế Trump ở Washington, D.C. (Ảnh: AP) Ivanka chọn chiếc váy dạ hội hiệu Pamella Roland với điểm nhấn là những đường cut-out nhỏ ở thân trên và che bằng vải xuyên thấu tới dự sự kiện New York City Ballet Fall Gala hôm 30/9/2015. Con gái Tổng thống Mỹ Donald Trump kết hợp áo lụa lệch vai cùng quần âu đen đi dự một sự kiện ở New York năm 2014. (Ảnh: Getty Images) Cũng có khi Ivanka Trump lại chọn cho mình style quyến rũ, nóng bỏng như khi cô mặc chiếc váy xẻ cao đùi màu sắc bắt mắt của Juan Carlos Obando dự sự kiện Met Gala 2013 hay bộ jumpsuit màu đỏ của Ralph Lauren dự Met Gala 2016. (Ảnh: Getty Images) Nữ doanh nhân nổi tiếng mặc chiếc váy dạ hội bằng lụa màu xanh nước biển đi dự sự kiện Operation Smile Gala ở New York năm 2012. (Ảnh: Getty Images)

