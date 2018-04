Ngắm con trai lớn phổng phao của 2 ca sĩ Lam Trường - Quang Dũng

Bé Kiến Văn sinh năm 2006, là con trai của ca sĩ Lam Trường và vợ cũ Ý An. Sau khi bố mẹ ly hôn, bé Kiến Văn sống cùng mẹ ở Mỹ. Bé ít có dịp gần bố do Lam Trường hoạt động âm nhạc ở Việt Nam. Do khoảnh cách địa lý, Lam Trường không thể thường xuyên thăm nom, chăm sóc bé Kiến Văn dù rất thương con trai chịu nhiều thiệt thòi. Dù không thường xuyên gặp nhau nhưng tình cảm của hai bố con vẫn khăng khít. Mỗi lần gặp gỡ và đi chơi cùng nhau, Lam Trường và con trai đều cảm thấy khó nói lời tạm biệt.Con trai của Lam Trường hiện đã lớn phổng phao. Nhiều người nhận xét, bé Kiến Văn là bản sao của Lam Trường. Bé Kiến Văn học rất giỏi, ngoan ngoãn. Theo lời Lam Trường, bé đam mê thể thao và âm nhạc. Giống Lam Trường, Quang Dũng cũng có một cậu con trai giờ đã lớn phổng phao - bé Bảo Nam. Bé Bảo Nam là con trai của Quang Dũng và vợ cũ Jennifer Phạm. Cậu nhóc chào đời vào năm 2008. Bé Bảo Nam hiện sống ở Mỹ cùng bà ngoại. Quang Dũng cũng mua nhà gần nhà bà ngoại Bảo Nam để tiện thăm con trai. Con trai của Quang Dũng học giỏi, rất ngoan ngoãn và càng lớn càng điển trai giống bố. Quang Dũng thường xuyên tranh thủ gặp gỡ và đi chơi cùng con trai mỗi lần sang Mỹ lưu diễn. Bảo Nam quấn quýt bên bố. Để mừng bé Bảo Nam tròn 10 tuổi, Quang Dũng đã mua một căn nhà ở Mỹ để tặng con trai. Xem MV "Giấc mơ tuyệt vời" của Lam Trường. Nguồn: Youtube

