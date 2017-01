Ngắm ảnh hút views nhất của con gái Elly Trần

Kể từ khi chào đời cho đến nay, bé Mộc Trà - con gái Elly Trần chưa bao giờ hết hot nhờ vẻ đẹp lai Tây. Khoảnh khắc mặc áo dài ôm cành đào to bự là một trong những bức ảnh hút views nhất của cô nhóc hơn 2 tuổi này. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Hình ảnh bé Mộc Trà nhiều lần “gây thương nhớ” cho cư dân mạng. Trong ảnh, nhóc tì nhà hot girl Elly Trần xõa mái tóc màu nâu xoăn tự nhiên tung bay trong gió biển. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Xuất hiện tại sân bay, “công chúa lai” của showbiz Việt thu hút sự chú ý bởi hình ảnh tự tin kéo chiếc vali ở sân bay như người lớn cùng phong cách thời trang sành điệu. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Tháng 10/2016, loạt ảnh hóa cô nàng Lọ Lem xinh đẹp, dễ thương của bé Mộc Trà cũng "gây bão" mạng xã hội. Không ít cư dân mạng khen ngợi vẻ ngây thơ và dễ thương của con gái Elly Trần trong tạo hình nhân vật cổ tích. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Ngoài vẻ xinh xắn như thiên thần, Mộc Trà còn được đông đảo cư dân mạng yêu mến bởi những biểu cảm vô cùng đáng yêu. Trong ảnh, được mẹ dẫn đi chơi Hội An, cô nhóc tỏ ra khá ngơ ngác khi được "giao nhiệm vụ trông xe”. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Vừa mới khỏe lại sau thời gian bị bệnh, bé Mộc Trà vẫn giữ được thần sắc tươi tắn. Đây là một trong những bức ảnh hút views nhất của nhóc tì nhà Elly Trần. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Diện áo kẻ caro, Mộc Trà được mẹ cột tóc hai bên. Tạo hình của cô nhóc được nhiều cư dân mạng nhận xét dễ thương, đáng yêu. Trước đó, bé vốn gắn liền với mái tóc buộc củ tỏi trông cá tính. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Dù mới hơn 2 tuổi nhưng “công chúa lai” đã bơi cực giỏi. Còn nhớ, bộ ảnh "thi tốt nghiệp bơi" của bé từng nhận được hàng trăm nghìn lượt thích trên trang fanpage. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Mộc Trà được mẹ chăm chút ăn mặc ngay từ khi mới sinh ra. Cho đến nay, cô nhóc sở hữu tủ quần áo đồ sộ với nhiều bộ cánh sành điệu. Trong ảnh, bé diện váy trắng như công chúa tại tiệc mừng sinh nhật của mình. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Hóa quân nhân trong bộ phim truyền hình Hàn Quốc “Hậu duệ mặt trời”, con gái hot girl Elly Trần “gây thương nhớ” bởi làn da trắng như tuyết cùng gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Mộc Trà từng khiến fans bấn loạn với bức ảnh chụp lại khoảnh khắc nhìn mẹ bằng đôi mắt ngơ ngác và hai má ửng hồng do chạy nhảy chơi đùa. (Ảnh: Facebook nhân vật)



Mọi biểu cảm của con gái Elly Trần đều vô cùng đáng yêu. Trong ảnh, Mộc Trà mếu khóc khi mẹ không cho phép tự cầm ly thủy tinh để uống nước. (Ảnh: Facebook nhân vật)

