Ngắm ảnh cưới lãng mạn của Trấn Thành và Hari Won ở Pháp

Cách đây ít phút, album ảnh cưới ngọt ngào của Trấn Thành và Hari Won tại Paris (Pháp) đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiếp ảnh gia tiết lộ đã chụp bộ ảnh từ khá lâu trước đó nhưng giờ mới đăng tải do yêu cầu từ phía cô dâu và chú rể. Hari Won mặc trang phục áo dài truyền thống, dịu dàng bên danh hài. Theo tiết lộ, ở thời điểm thực hiện bộ ảnh, hai người đã phải "cắn răng chịu trận" vì thời tiết tại Paris chỉ khoảng 3 độ C. Trấn Thành nắm tay người thương sải bước ở một tòa lâu đài cổ tại Paris. Để có được địa điểm chụp này, phía ê-kíp phải đặt trước khá lâu. MC 29 tuổi bế bổng vợ trước ống kính. Anh và Hari Won tổ chức kết hôn chỉ sau một năm hẹn hò. Trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ sau lễ cưới: "Một đêm như cổ tích, không thể quên". Khoảnh khắc Hari và Trấn Thành khóa môi ngọt ngào. Đối với không ít người, hôn lễ của Trấn Thành và Hari Won là sự bất ngờ của năm. Trước đó, khi được hỏi về đám cưới, hai người chỉ im lặng. Giọng ca Anh cứ đi đi tâm sự cô sợ cảm giác "nói trước bước không qua". Trong ngày trọng đại, Trấn Thành xúc động: "Ai cũng nghĩ rằng đây là một câu chuyện đùa. Thật sự khi đứng trên sân khấu, Thành cũng không nghĩ rằng mình đã giã từ cuộc đời độc thân. Như một chuyện cổ tích nhiệm màu, Thành đã gặp được Hari. Một lần nữa, Thành muốn cảm ơn Hari đã cùng Trấn Thành mua vé một chuyến xe để cùng nhau đi hết quãng đời còn lại. Xin cảm ơn em rất nhiều". Cặp đôi ồn ào của năm nổi tiếng trẻ trung và hài hước. Trong những tấm ảnh cưới, có không ít khoảnh khắc họ "chiêu trò" dễ thương trước ống kính. Bên cạnh áo dài truyền thống, cô dâu Hari Won còn diện váy cưới xếp tầng hiện đại trong những shot ảnh ở khu vui chơi đối diện tháp Eiffel. Trấn Thành làm dáng quỳ xuống tỏ tình Hari. Trong hôn lễ, anh khiến nữ ca sĩ sinh năm 1985 bật khóc khi gọi: "Mình ơi". Khoảnh khắc khi cô dâu và chú rể cùng nhìn về một hướng. Trấn Thành khẳng định anh chấp nhận "trả giá" khi yêu Hari Won. Hari Won và Trấn Thành thực hiện bộ ảnh này khá vội vàng do lịch trình bận rộn. Buổi chụp kéo dài từ sáng đến tối. Trấn Thành luôn miêu tả chuyện tình của bản thân như cổ tích. Ý tưởng xuyên suốt bộ ảnh cũng là màu sắc mộng mơ. Lễ cưới Trấn Thành và Hari Won diễn ra vào tối 25/12 tại TP.HCM. Hôn lễ gây ấn tượng bởi sự lộng lẫy. Trấn Thành là người lên ý tưởng cho ngày trọng đại của chính mình. Nói về những chỉ trích từ dư luận sau khi công khai tình cảm, MC nổi tiếng tâm sự anh cảm thấy chuyện tình gặp nhiều khó khăn chỉ vì họ yêu sai thời điểm. Trấn Thành khẳng định anh mong mỗi ngày là một nụ cười khi ở bên Hari Won. Cũng vì cô, anh sẵn sàng từ bỏ sự khó chịu về chuyện kết hôn. Giây phút lãng mạn của đôi tình nhân ở thủ đô Paris xinh đẹp ở nước Pháp.

