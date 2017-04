Ngạc nhiên khi sao Hollywood nhất định không ăn cơm trước kẻng

(Kiến Thức) - Quan điểm giữ gìn trinh tiết, không ăn cơm trước kẻng của một loạt sao Hollywood nổi tiếng khiến nhiều người phải ngạc nhiên.

Thái An (Theo The Richest, ảnh: The Richest)

Sự kiện: Ngôi Sao Hollywood