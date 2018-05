Nếu không phải Gal Gadot, ai sẽ là người vào vai Wonder Woman?

Người thủ vai Sif trong Thor cho biết, cô cũng là một fan của Wonder Woman. Nếu không phải Gal Gadot, Jaimie Alexander sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Jessica Biel cũng là một ứng viên sáng giá cho phim hành độngg. Tuy nhiên tại thời điểm tuyển diễn viên cho Wonder Woman, vẻ tomboy của cô không hợp với yêu cầu hình ảnh. Megan Gale đã từng ký hợp đồng đóng vai Wonder Woman. Thậm chí cô đã có một buổi chụp hình với bộ đồ diễn. Nhưng cuối cùng, bộ phim đã bị hủy bỏ. Gina Carano cũng là diễn viên được nhắm cho vai diễn Wonder Woman nhưng cô cảm thấy Gadot hợp với vai diễn này hơn. Gemma Arterton đã nhận được email đề nghị nhận vai diễn, tuy nhiên cô cảm thấy mình không hợp. Megan Fox cũng là một diễn viên phù hợp. Tuy nhiên cô đã đưa ra những nhận xét không hay ho về nhân vật Wonder Woman. Sarah Mechelle Gellar sống khá lành mạnh và có thể chạy marathon. Cô có thể lực tốt để đáp ứng vai diễn Wonder Woman. Là người diễn thành công Xena: Warrior Princess - phiên bản gốc của Wonder Woman, tuy nhiên, hiện tại Lucy Lawless đã gần 50 tuổi. Sandra Bullocl không đóng Wonder Woman vì tuổi của cô đã quá ngưỡng. Nếu Angelina Jolie trẻ hơn, chắc chắn vai diễn này sẽ thuộc về cô. Từ khi manh nha bộ phim Wonder Woman, các nhà sản xuất đã cho tên Catherina Zeta- Jones vào danh sách diễn viên. Tuy nhiên, khi bộ phim bắt đầu thực hiện cô đã quá già. Cùng với Elodie và Gal, Olga Kurylenko đã lọt vào top 3 để tham gia thử vai cho nhân vật Diana. Elodie Yung là 1 trong 3 người lọt top trong buổi thử vai cho Diana. Tuột mất vai diễn Diana, xong Adrianne Palicki đã tỏa sáng với nhân vật Bobbi Morse trong phim Agents of S.H.I.E.L.D. Beyonce cũng từng là đối thủ đáng gờm của Gadot trong buổi thử giọng cho vai diễn Diana. Xem trailer phim "Wonder Woman". Nguồn Youtube:

Người thủ vai Sif trong Thor cho biết, cô cũng là một fan của Wonder Woman. Nếu không phải Gal Gadot, Jaimie Alexander sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Jessica Biel cũng là một ứng viên sáng giá cho phim hành độngg. Tuy nhiên tại thời điểm tuyển diễn viên cho Wonder Woman, vẻ tomboy của cô không hợp với yêu cầu hình ảnh. Megan Gale đã từng ký hợp đồng đóng vai Wonder Woman. Thậm chí cô đã có một buổi chụp hình với bộ đồ diễn. Nhưng cuối cùng, bộ phim đã bị hủy bỏ. Gina Carano cũng là diễn viên được nhắm cho vai diễn Wonder Woman nhưng cô cảm thấy Gadot hợp với vai diễn này hơn. Gemma Arterton đã nhận được email đề nghị nhận vai diễn, tuy nhiên cô cảm thấy mình không hợp. Megan Fox cũng là một diễn viên phù hợp. Tuy nhiên cô đã đưa ra những nhận xét không hay ho về nhân vật Wonder Woman. Sarah Mechelle Gellar sống khá lành mạnh và có thể chạy marathon. Cô có thể lực tốt để đáp ứng vai diễn Wonder Woman. Là người diễn thành công Xena: Warrior Princess - phiên bản gốc của Wonder Woman, tuy nhiên, hiện tại Lucy Lawless đã gần 50 tuổi. Sandra Bullocl không đóng Wonder Woman vì tuổi của cô đã quá ngưỡng. Nếu Angelina Jolie trẻ hơn, chắc chắn vai diễn này sẽ thuộc về cô. Từ khi manh nha bộ phim Wonder Woman , các nhà sản xuất đã cho tên Catherina Zeta- Jones vào danh sách diễn viên. Tuy nhiên, khi bộ phim bắt đầu thực hiện cô đã quá già. Cùng với Elodie và Gal, Olga Kurylenko đã lọt vào top 3 để tham gia thử vai cho nhân vật Diana. Elodie Yung là 1 trong 3 người lọt top trong buổi thử vai cho Diana. Tuột mất vai diễn Diana, xong Adrianne Palicki đã tỏa sáng với nhân vật Bobbi Morse trong phim Agents of S.H.I.E.L.D. Beyonce cũng từng là đối thủ đáng gờm của Gadot trong buổi thử giọng cho vai diễn Diana. Xem trailer phim "Wonder Woman". Nguồn Youtube: