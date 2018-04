Nam Em tiết lộ không dám sinh con vì sợ… trái đất diệt vong

Trong khi Trường Giang đang tất bật với dự án mới Khi đàn ông mang bầu, Nhã Phương lặng lẽ đi từ thiện tận Cao Bằng, đâu đó mọi người vẫn đang quan tâm Nam Em - người thứ ba trong chuyện tình ngang trái này đang làm gì, ở đâu trong những ngày qua sau khi mang hết tâm tư, tình cảm, sự hy sinh trong tình yêu của mình phơi bày trước báo chí.

Hơn một tháng sau khi gây xôn xao showbiz Việt, cô nàng vừa chính thức trở lại tại các sự kiện, MV cũng được public rộng rãi, nhưng lần này lại mang thêm một sứ mệnh mới: Giải cứu thế giới.

Cụ thể, tối 17/4, người đẹp Nam Em bất ngờ đăng tải 1 đoạn clip lên trang cá nhân với tiêu đề “Save the environment To save the future generations”. Dù biết Nam Em đang kêu gọi mọi người hãy bảo vệ môi trường, song cách chia sẻ và thông điệp không mạch lạc trong videoclip khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu. Thậm chí, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gương mặt với nhiều cảm xúc kì lạ của Nam Em. Trong clip hơn 3 phút, Nam Em liên tục chia sẻ về sự diệt vong của trái đất bằng những cảm xúc kỳ lạ. Trước những tin đồn về Ngày tận thế 23/4 sắp tới, cô nàng bày tỏ sự sợ hãi, người đẹp liên tục kêu gọi mọi người hãy bảo vệ trái đất để gìn giữ nguồn tài nguyên, sự sống cho các thế hệ mai sau.



“Tôi muốn chia sẻ một điều, không hiểu sao 10 ngày nay luôn xem phim về thiên tai và thảm họa của trái đất. Những bộ phim đó cho tôi một cảm xúc rất là kỳ lạ và sợ hãi. Chắc mọi người đang ném đá hay chửi tôi đúng không…

Tôi có đọc một thông tin về hỏa tinh, có thể là 40 -100 năm sau chúng ta sẽ đặt chân lên đó. Nếu sự thật trái đất có diệt vong thì cũng không phải là thời điểm này nhưng thảm họa thì có. Vì thế tôi mong rằng chúng ta hãy bảo vệ môi trường cho thế hệ mai sau”, phần chia sẻ gây hoang mang của Nam Em.

Nhắc lại những sự kiện không hay trong thời gian qua, Nam Em khẳng định: “Mọi người đừng để ý đến Nam Em nữa, mọi người hãy dùng thời gian để tận hưởng cuộc sống của mình thay vì ném đá hay chỉ trích. Vì Nam Em nghĩ nó rất mất thời gian của mọi người”.