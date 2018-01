Mỹ Tâm, Sơn Tùng M-TP đón năm mới cùng chục nghìn khán giả

Tối 31/12, chương trình chào đón năm mới 2018 được tổ chức trên đại lộ Lê Duẩn (TP.HCM) quy tụ dàn ca sĩ hàng đầu như Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Sơn Tùng M-TP, Lam Trường, Đông Nhi, Isaac... Mỹ Tâm được hàng chục nghìn khán giả cổ vũ cuồng nhiệt khi xuất hiện và biểu diễn loạt ca khúc nằm trong album Tâm 9 vừa phát hành. Mở màn phần trình diễn của mình, nữ ca sĩ Mỹ Tâm mang đến ca khúc Đừng hỏi em phiên bản remix theo phong cách EDM cực kỳ sôi động. Ngay sau đó là Chuyện buồn của Phan Mạnh Quỳnh và sáng tác của Khắc Hưng - Người hãy quên em đi với phần vũ điệu say rượu hài hước. Trước khi chia tay khán giả, cô gửi lời chúc dí dỏm, xin hãy bỏ hết mọi "Chuyện buồn" và nói "Người hãy quên em đi". Sơn Tùng M-TP cũng chọn bản remix Lạc trôi để khuấy động động không khí nóng hơn bao giờ hết. Tiếp theo đó là hai ca khúc quen thuộc Chúng ta không thuộc về nhau và Em của ngày hôm qua. 2018 là năm tuổi của Sơn Tùng, hứa hẹn mang đến cho chàng trai 24 tuổi nhiều thành công cũng như cảm xúc đặc biệt. Đêm qua, giọng ca Lạc trôi nhận rất nhiều tình cảm của khán giả. Đàm Vĩnh Hưng mang đến không khí mùa xuân rộn ràng, sôi động với tiết mục Xuân yêu thương cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn. Đến lượt biểu diễn của Đông Nhi, cô xuất hiện trên sân khấu từ vị trí treo lơ lửng trên cao và hát ca khúc Xin anh đừng. Sau đó, huấn luyện viên The Voice 2017 vừa hát vừa nhảy với On top và Bad boy. "Anh hai" Lam Trường chọn hát loạt hit phủ sóng Vpop thời gian qua của các ca sĩ trẻ gồm Em gái mưa, Phía sau một cô gái và Sau tất cả. Issac một mình thể hiện bài hit của nhóm 365 là Bống bống bang bang khiến các khán giả đồng loạt hát theo. Ngay sau đó, nam ca sĩ mang đến ca khúc Tắt đèn. Rapper Phạm Anh Khoa trổ ngón đàn chơi guitar điện đầy chất nghệ sĩ. Xem video "Countdown mừng năm mới tại Hà Nội". Nguồn Youtube

