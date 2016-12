Mỹ Tâm được 4.000 khán giả Phú Quốc đón chào

Tối 25/12, chương trình nghệ thuật, ca múa nhạc nằm trong "Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2016: Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long", do UBND tỉnh Kiên Giang đã diễn ra tại huyện đảo Phú Quốc với những dấu ấn khó quên, khẳng định sự thành công của một sự kiện mang tầm quốc gia về du lịch Việt Nam. Không chỉ là "cái đinh" của chương trình, Mỹ Tâm còn nhận được sự chờ đợi của gần 4.000 khán giả Phú Quốc đặc biệt là sau khi "gây bão" cộng đồng mạng với hành động nhỏ khi đứng lại ủng hộ sân khấu của người khuyết tật ngay đêm Giáng sinh (tối 24/12) tại Hà Nội. Trong chiếc áo dài trắng dịu dàng, nữ ca sĩ Mỹ Tâm đã để lại ấn tượng đẹp cho chương trình khi hát song ngữ Anh – Việt ca khúc "Hello Vietnam" với sự dàn dựng lộng lẫy ngập tràn hình ảnh đầy màu sắc sinh động từ những cảnh sắc, những nụ cười Việt Nam. Bên cạnh họa mi Mỹ Tâm, chương trình ca nhạc lớn, quy tụ nhiều ngôi sao được yêu thích như: Ánh Tuyết, Hồ Trung Dũng, Dương Triệu Vũ, Võ Hạ Trâm, Hàn Thái Tú, Kyo York, Thu Hằng; NSƯT Thanh Nam, NSƯT Quế Trân, Lê Bình, Trọng Phúc, Quý Bình, Á hậu Hoàng Oanh,.... Màn ca, múa của Hồ Trung Dũng, Dương Triệu Vũ, Hàn Thái Tú, Thu Hằng, kết hợp các hoa hậu, người đẹp: Hoa khôi Nam Em, Á khôi Biển VN Bảo Như, Á khôi Kiên Giang Lê Thị Thu… trình diễn BST áo dài "Việt Nam quê hương tôi" khiến người xem choáng ngợp, bởi những thắng cảnh đẹp như tranh của thiên nhiên Việt Nam. Hai ca sĩ điển trai Hồ Trung Dũng và Dương Triệu Vũ lần đầu tiên kết hợp cùng nhau trên sân khấu khi mang đến hình ảnh một đảo ngọc Phú Quốc sống động qua, "Chiều đảo ngọc, Phú Quốc – tình yêu của tôi". Nét đặc trưng từng vùng miền Việt Nam còn được tái hiện chi tiết thật sinh động và rực rỡ sắc màu thông qua việc kết hợp chiếu màn hình lẫn dàn dựng trên sân khấu trong các tiết mục "Cây trúc xinh" do Hồ Trung Dũng – và Thu Hằng. Nữ ca sĩ Ánh Tuyết mang đến một không gian Huế thâm trầm, ngọt lịm điệu hò, đặc sắc nghệ thuật múa chén, đèn hoa đăng trong "Huế tình yêu của tôi". Hình ảnh con người, đồng quê, sông nước miền Tây được tái hiện qua phần biểu diễn của NS Lê Bình, Quế Trân, Kyo York. Nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm đưa khán giả đến với "Hành trình trên đất phù sa". Đoàn nghệ thuật Lào Cai đem đến chương trình ca khúc "Sapa nơi gặp gỡ đất trời".

