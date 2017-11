Mỹ Tâm bị fan bắt xào rau muống trong buổi giao lưu

Hơn 500 khán giả đã có mặt tại địa điểm diễn ra sự kiện để cùng ca sĩ Mỹ Tâm chia sẻ về những điều chưa từng được bật mí về MV “Đừng Hỏi Em”. Nhiều fan đồng loạt đội nón lá được thiết kế cách điệu theo hình tượng của “Họa mi tóc nâu” trong MV để thể hiện tình cảm dành cho thần tượng. Họ còn chuẩn bị đạo cụ là rau muống, bếp, các gia vị cần thiết để nữ ca sĩ tái hiện lại một trong những phân cảnh gây chú ý nhất trong MV – cảnh nhân vật nữ xào rau muống.



Người hâm mộ thử thách Mỹ Tâm xào rau như trong MV. Không ngờ, thần tượng của họ bỏ nhầm gia vị nên dĩa rau... mặn chát.

Diện áo dài trắng để xuất hiện cùng diễn viên Mai Tài Phến – nam chính trong MV, Mỹ Tâm nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự kiện. Cô bắt đầu phần giao lưu của mình bằng hàng loạt những câu chuyện hậu trường “Đừng hỏi em”. Bên cạnh đó, trước lời yêu cầu cùng những tràng vỗ tay cổ vũ không ngớt của hàng trăm fans cùng đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh, cô và nam diễn viên chính đã thể hiện lại cảnh hôn và cảnh hy sinh cho người mình yêu trong MV.

Nữ ca sĩ chia sẻ, cô đã rất đắn đo trước khi đưa ra quyết định phát hành MV “Đừng Hỏi Em” vì hình tượng nữ giáo viên trong MV không giống với tính cách ngoài đời thật của mình. Nhờ sự động viên của các thành viên trong ekip, cô mới chính thức thông báo về sự ra mắt của “Đừng hỏi em” trên fanpage.

Cô cũng bày tỏ cảm giác bất ngờ của mình khi sản phẩm được người yêu nhạc khắp nơi đón nhận thông qua những con số như hơn 12 triệu lượt xem, gần hàng trăm ngàn lượt yêu thích, chia sẻ trên mạng xã hội và liên tục đứng top trending trên Youtube chỉ trong vòng 2 tuần.

Mỹ Tâm cũng chia sẻ thêm, dự án này cô đã ấp ủ từ khá lâu và mất hơn 3 tháng để chuẩn bị cùng các cộng sự. Ca khúc cùng tên sử dụng trong MV “Đừng hỏi em” cũng được cô sáng tác trong vòng 30 phút khi tâm trạng đang dâng trào cảm xúc. Cô chia sẻ, cô đã xúc động và bật khóc rất nhiều khi lần đầu nghe bản hòa âm của nhạc sĩ Khắc Hưng. Mỹ Tâm cũng đã thể hiện lại ca khúc “Đừng hỏi em” trên phần đệm guitar của Mai Tài Phến. Được biết, ekip và các fan đã bí mật chuẩn bị đạo cụ để nữ ca sĩ trổ tài hát acoustic.

Bên cạnh đó, giọng ca gốc Đà Nẵng cũng dành thời gian giao lưu, trả lời hàng loạt những câu hỏi của fan xoay quanh sản phẩm âm nhạc đặc biệt này. Nhân dịp này, cô cũng bất ngờ tiết lộ về album Vol 9 – album đang được đông đảo người yêu nhạc mong đợi sau 4 năm kể từ thời điểm album Vol 8 “Tâm” sẽ ra mắt vào ngày 3-12 tới.