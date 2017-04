Mỹ nữ gặp tai nạn “hú vía” khi trèo cây đóng phim

Trưa nay 5/4, trang QQ đăng tải hình ảnh hậu trường trèo cây đóng phim của mỹ nữ gợi cảm Hong Kong Cao Hải Ninh khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Cao Hải Ninh diện đồ mặc nhà và phải trèo cây để thực hiện một cảnh quay trong phim truyền hình mới của hãng TVB - Giữ lại tình nhân hoa hồng. Dù có dây cáp bảo vệ song không ít người vẫn lo lắng cho ngôi sao Sứ đồ hành giả vì cô phải tự thực hiện cảnh quay nguy hiểm mà không có diễn viên đóng thế. Để tránh tổn thương vùng da bụng khi đeo dây cáp, người đẹp được ekip quấn một lớp băng bằng nilon. Tuy nhiên, vùng da của cô vẫn bị đỏ do cọ sát. Trong tình huống bất ngờ, Cao Hải Ninh bất ngờ bị lộn ngược, khiến ê kíp thót tim. Mặc dù vậy, cô vẫn bình tĩnh xử lý sự cố, lấy lại thăng bằng để leo xuống theo sự hướng dẫn của các chuyên gia hành động trong ê kíp. Sự dũng cảm của cô nhận được nhiều lời khen ngợi. Giữ lại tình nhân hoa hồng (Commissioned Lover) là một tác phẩm mới do TVB sản xuất. Phim có sự tham gia của các diễn viên: Dương Minh, Cao Hải Ninh, Lục Vĩnh, Trương Gia Nhân, Hoàng Đức Bân, Lâm Tú Di... Giữ lại tình nhân hoa hồng dài 20 tập, vừa khởi quay vào đầu tháng 1 vừa qua. Trong phim, Cao Hải Ninh vào vai Bối Cạnh Chi - một nhà môi giới bất động sản có tình cảm với nhân vật do Dương Minh đóng. Cao Hải Ninh sinh năm 1987, là diễn viên ở Hong Kong. Người đẹp tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2008 dù không đạt giải cao nhưng đây là cơ hội giúp cô bước chân vào làng giải trí. Với thân hình gợi cảm cùng gương mặt xinh đẹp, Cao Hải Ninh được TVB lăng xê tích cực trong nhiều phim như: Sứ đồ hành giả, Pháp võng truy kích, Bằng chứng thép 3, Pháp ngoại phong vân...

