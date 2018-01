Mối quan hệ đặc biệt giữa Tuấn Hưng và cô bạn thân của vợ

Hạnh Sino không chỉ được nhớ đến là nữ ca sĩ học trò của Tuấn Hưng. Cô còn được nhắc đến nhiều trong thời gian gần đây với vai diễn trong Hoa cỏ may phần 3. Nữ ca sĩ Hạnh Sino xuất hiện ở tập 2 Hoa cỏ may trong vai Đan – một cô học sinh năng động và rất láu cá", mê nhảy hip-hop và đang tìm tới công ty may mặc của Thái (Hải Anh) để xin tài trợ cho nhóm nhảy của cô. Giữa dàn diễn viên bị chê diễn nhạt của phần 3, Hạnh Sino được xem là gương mặt có nhiều tiến bộ về diễn xuất. Mới đây cô có những chia sẻ về vai diễn chính của Hoa cỏ may và không ngần ngại nói về mối quan hệ với nam ca sĩ Tuấn Hưng .

Không sợ bà xã Hải Anh ghen khi đóng cảnh tình cảm

- Trong phim Hoa cỏ may phần 3, chị là nhân vật “cướp” nụ hôn đầu đời của diễn viên Hải Anh. Cảm xúc của chị khi thực hiện cảnh quay này ra sao?

- Thú thật mỗi lần phải đóng cảnh tình cảm với bạn diễn là tôi rất hay xấu hổ. Chính vì thế lúc quay cảnh này, hai anh em cứ nhìn nhau là bị cười hoài.

Tuy nhiên tôi không sợ bà xã của Hải Anh ghen. Tôi nghĩ chị ấy sẽ không để tâm đâu vì chị ấy biết tất cả chỉ là diễn thô.

- Vai diễn của chị trong phần 3 của Hoa cỏ may như thế nào?

- Vai diễn của tôi trong phần 3 là nhân vật mới hoàn toàn chưa hề xuất hiện ở phần 1 và 2 của phim nên không thể so sánh được từ phần trước đến phần này nhân vật có thay đổi ra sao được.

- Chị suy nghĩ gì khi phần 3 của bộ phim nhận những ý kiến trái chiều của khán giả, nhiều người lên tiếng chê phim thiếu logic?

- Khán giả là người xem và là người cảm nhận rõ nhất về bộ phim. Tôi tôn trọng mọi ý kiến của khán giả dù là khen hay chê. Phần 1 của bộ phim cách đây 16 năm đã dành được rất nhiều tinh cảm yêu mến của khán giả trong đó có cả tôi nên tôi hiểu mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng vào phần 3.

Ngoài những ý kiến trái chiều vẫn có rất nhiều khán giả yêu mến phần 3 của bộ phim đấy chứ. Từ lúc phim lên sóng rất nhiều khán giả đã inbox hay gặp tôi ở ngoài đều nói tối nào cũng chờ đến giờ phim phát sóng để được xem. Chỉ cần những câu nói tưởng chừng đơn giản như vậy thôi nhưng lại là hạnh phúc rất lớn đối với tôi và toàn thể ê-kíp đoàn phim.

Là bạn thân của vợ Tuấn Hưng

- Cuộc sống của chị thay đổi ra sao sau khi nhóm nhạc B.Sily tan rã?

- Sau khi tách nhóm, tôi được anh Tuấn Hưng giúp đỡ và nhận vào công ty để phát triển sự nghiệp solo. Đó cũng chính là bước ngoặt trên con đường sự nghiệp của tôi. Từ lúc được anh Hưng nhận làm học trò đến giờ, sự nghiệp của tôi thuận lợi và phát triển hơn rất nhiều.

- Thời gian đầu chị được Tuấn Hưng giúp đỡ nhiều trong sự nghiệp. Chị có sợ cái bóng quá lớn của Tuấn Hưng khiến khán giả chỉ nhớ tới chị như một đàn em của nam ca sĩ này?

- Tôi chưa bao giờ sợ điều này và tôi nghĩ đó không phải là vấn đề để mình phải lo ngại. Tôi cảm thấy mình may mắn và tự hào khi được là học trò của anh Tuấn Hưng.

Là học trò cưng của Tuấn Hưng vì rất thân với... vợ thầy. - Mối quan hệ giữa chị và bà xã của Tuấn Hưng ra sao?



- Tôi và Hương vợ anh Hưng là bạn thân đến nay cũng được 20 năm. Bước sang năm 2018 này là năm thứ 21 chúng tôi chơi với nhau. Hai chị em thân với nhau từng đấy năm nhưng chưa bao giờ cãi vã hay xảy ra xích mích. Hương là người bạn rất thân của tôi, là người mà tôi có thể tin tưởng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống này dù là lúc vui hay buồn và ngược lại.

- Bạn thân đã kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc, giàu sang, còn chị thì sao?

- Đến giờ tôi cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi có thu nhập ổn định, được sống với đam mê và mua được những thứ trước kia mình mơ ước.

- Kế hoạch đón Tết năm nay của chị ra sao?

- Năm nay cũng vẫn như mọi năm. Tết là lúc tôi dành thời gian ở bên gia đình, tụ tập cùng hội bạn thân, đi thăm họ hàng và chuẩn bị tiền lì xì cho các em, các cháu. Ngoài ra tôi cũng tranh thủ thời gian chạy show.

- Với nhiều ca sĩ, dịp cuối năm là thời điểm chạy show liên tục, thu nhập gấp đôi ba lần. Cát-xê dịp gần Tết của chị thế nào?

- Cuối năm là thời điểm chạy show nhiều, từ thành phố này qua thành phố khác, từ tỉnh này đến tỉnh kia. Mọi người ai ai cũng tất bật chuẩn bị về quê đón Tết cùng gia đình nên giá vé máy bay cũng như xe cộ di chuyển gần Tết cũng tăng cao hơn bình thường, nên tuỳ vào thời điểm và mức chi phí di chuyển thì tôi và bên nhà tổ chức show sẽ trao đổi để cân đối cho phù hợp.