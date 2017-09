Minh Tú tiết lộ lý do không thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Minh Tú khẳng định cô sẽ không tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Cô chia sẻ rằng: "Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi thừa nhận bản thân có suy nghĩ sẽ tham gia dự thi. Thế nhưng tôi phải lựa chọn giữa cơ hội và ước mơ do cả hai vô tình diễn ra trùng một thời điểm". Minh Tú nghĩ rằng cuộc thi hoa hậu hoàn vũ không phù hợp với chiến lược hình ảnh, cơ hội và những kế hoạch sắp tới. Các học trò của Minh Tú trong cuộc thi The Face cũng đến chúc mừng người chị, người thầy của mình. Thiên Nga gây ấn tượng với thời trang. Minh Tú chia sẻ cô có xuất phát chậm hơn người khác, phải mất hơn 7 năm mới có được chỗ đứng như hiện tại. Đó cũng chính là lý do cô rất muốn giúp đỡ các thí sinh của đội mình trên con đường sắp tới. Trúc Anh thay đổi phong cách khi góp mặt trong event của Minh Tú. Từ cô nàng trong trẻo ngây thơ, Trúc Anh xuất hiện gìa dặn và cá tính hơn. Á quân The Face - Đồng Ánh Quỳnh ăn diện giản dị và thanh lịch khác với vẻ cá tính thường thấy của mình khi đến chúc mừng Minh Tú. Trước đó có nhiều thông tin Đồng Ánh Quỳnh cũng sẽ góp mặt trong cuôc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam năm nay. Sau cuộc thi, Minh Tú và các thí sinh trong đội của mình vẫn giữ kết nối và cùng nhau chuẩn bị những dự án mới trong tương lai. Nhà thiết kế Chung Thanh Phong đến chúc mừng người em thân thiết. Minh Tú cũng gửi lời cảm ơn đến anh vì đã luôn đồng hành và ở bên cạnh giúp đỡ cô, ngay cả lúc mọi người đều quay lưng với cô. Minh Tú nhắng nhít và vui vẻ bên cạnh các fan hâm mộ trong đêm tiệc tri ân. Minh Tú và các thí sinh The Face nhận được sự chú ý lớn từ khán giả bởi độ thẳng tính cùng những câu nói "gây bão" của vị HLV này.

