Mẹ của Đông Hùng: “Nếu không có con trai, tôi chết lâu rồi“

Ít ngày sau khi Đông Hùng chia sẻ chuyện nợ nần lên trang cá nhân, nhịp sống của gia đình anh đã trở lại bình thường. Tuy nhiên, những ngày này, khi nam ca sĩ bị thương không thể đi hát, vấn đề kinh tế trở nên khó khăn hơn khi phụ thuộc chủ yếu vào quán bún đậu do mẹ của Đông Hùng buôn bán. Cả nhà hiện sống trong một căn nhà nhỏ nằm ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Trong đó, tầng trệt là quán bún đậu do Đông Hùng mở để mẹ anh buôn bán, còn tầng trên là nơi ba mẹ con sinh hoạt. Căn nhà nhỏ chứa mọi đồ sinh hoạt của gia đình nên trông càng chật hẹp. Thậm chí, đồ mặc hàng ngày lẫn trang phục biểu diễn của top 3 Vietnam Idol 2014 cũng không nhiều và được treo gọn ở một góc phòng. Hiện tại, sức khỏe của Đông Hùng đã ổn định. Tuy nhiên, vì vết thương lớn ở chân và tay sau vụ xô xát, nam ca sĩ chủ yếu ngồi yên một chỗ. Hàng ngày, em trai là người giúp anh vận động và chăm sóc vết thương. Trong khi đó, mẹ Đông Hùng vẫn tiếp tục công việc bán bún đậu, nhưng gương mặt cô không giấu nổi sự buồn bã, mệt mỏi. Khi được hỏi về hành động công khai chuyện nợ nần lên trang cá nhân, cô chia sẻ rằng hy vọng mọi người sẽ không can thiệp quá sâu. Trong khi đó, mẹ Đông Hùng vẫn tiếp tục công việc bán bún đậu, nhưng gương mặt cô không giấu nổi sự buồn bã, mệt mỏi. Khi được hỏi về hành động Đông Hùng công khai chuyện nợ nần lên trang cá nhân, cô chia sẻ rằng hy vọng mọi người sẽ không can thiệp quá sâu.

