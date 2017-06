MC Lại Văn Sâm nghỉ hưu, ai sẽ dẫn “Ai là triệu phú“?

Trưa ngày 13/6 trả lời Dân Việt, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng Ban thư ký biên tập Đài Truyền hình Việt Nam khẳng định nhà báo Lại Văn Sâm nghỉ hưu tại Đài THVN. Đó là điều hết sức bình thường.



Tuy nhiên, khi đặt câu hỏi băn khoăn từ phía khán giả. “Ai sẽ thay thế nhà báo Lại Văn Sâm trong chương trình "Ai là triệu phú"?”

Ông Nguyễn Hà Nam cho hay, chuyện nghỉ hưu của nhà báo Lại Văn Sâm không ảnh hưởng tới việc dẫn chương trình gameshow "Ai là triệu phú", chuyện nghỉ hưu và dẫn chương trình gameshow là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên để khẳng định nhà báo Lại Văn Sâm có tiếp tục dẫn chương trình "Ai là triệu phú" hay có người thay thế hay không, ông Nguyễn Hà Nam chưa thể nói gì vào thời điểm này.

Được biết, trong các chương trình gameshow đang diễn ra có rất nhiều nghệ sĩ dẫn chương trình không thuộc quân số của VTV và không nhất thiết phải là người của Đài Truyền hình Việt Nam thì mới được dẫn.

Ví dụ các chương trình gameshow "Bước nhảy ngàn cân", "Thử thách cùng bước nhảy", "My Man Can do" nam diễn viên hài Trấn Thành đảm nhận làm MC, hay các chương trình "Siêu bất ngờ" và "Ca sĩ giấu mặt " do Trường Giang dẫn dắt.

Chương trình "Ai là triệu phú" là một trong những gameshow lâu đời nhất của VTV3, là phiên bản tiếng Việt của trò chơi truyền hình nổi tiếng của Anh "Who Wants to Be a Millionaire?". Chương trình được dẫn dắt bởi nhà báo Lại Vǎn Sâm ngay từ những ngày đầu. Anh là một trong số MC luôn sát cánh với gameshow này bên cạnh những thay đổi không ngừng về nội dung và hình thức của "Ai là triệu phú".