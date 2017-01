Mai Thu Huyền quyến rũ đọ sắc cùng Đinh Y Nhung

Bà mẹ hai con Mai Thu Huyền tự tin khoe vóc dáng quyến rũ trong chiếc đầm ren cúp ngực, ôm sát trong buổi ra mắt chương trình truyền hình "Mr Perfect - Quý ông hoàn hảo" chuẩn bị phát sóng. Mai Thu Huyền nắm giữ vai trò giám khảo chính, đồng hành trong suốt chặng đường đi tìm người đàn ông hoàn hảo này. Tại đây, cô Trúc hội ngộ cùng Giang của "Những ngọn nến trong đêm 2015". Hai người đẹp khoe nhan sắc rạng rỡ trong với hai phong cách thời trang đối lập nhau. Thời gian gần đây Đinh Y Nhung ít khi xuất hiện. Chia sẻ về điều này, nữ diễn viên cho biết cô đang tập trung hoàn thành một số vai diễn phim truyền hình và công việc kinh doanh riêng. Xuân Phúc góp mặt tại sự kiện. Nam diễn viên điển trai này là một trong những thí sinh nổi bật của "Mr Perfect - Quý ông hoàn hảo" mùa đầu tiên. Trương Nam Thành bất ngờ rẽ hướng sang làm MC trong "Quý ông hoàn hảo". Nam diễn viên - người mẫu thổ lộ, anh rất áp lực khi lần đầu làm MC một chương trình lớn. Nam diễn viên hy vọng ở vai trò mới này sẽ giúp anh hoàn thiện bản thân hơn trong mắt công chúng. "Mister Perfect - Quý ông Hoàn hảo" được mua bản quyền từ Đức. Ở mỗi tập phát sóng, 5 người đàn ông với các ngành nghề khác nhau như diễn viên, ca sĩ, người mẫu, doanh nhân, giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, sinh viên… sẽ phải trải qua 4 thử thách để tìm ra người hoàn hảo nhất. Đặc biệt các buồng kính “xối nước” được trang bị ngay trên sân khấu. Nếu ai bị xối nước lạnh vào người, nghĩa là họ phải dừng cuộc chơi. Đã từng gây cơn sốt trên thế giới, "Mister Perfect - Quý ông hoàn hảo" phiên bản Việt có tổng giải thưởng lên đến hơn 1 tỷ đồng dành cho người chiến thắng. Gameshow "Quý ông hoàn hảo" sẽ có ba nữ giám khảo, Mai Thu Huyền giữ vai trò cố định trên ghế nóng, hai giám khảo còn lại được thay đổi qua mỗi đêm thi. Ngoài ra, sẽ có 400 nữ khán giả cổ vũ và trực tiếp bình chọn cho các thí sinh. Các nữ giám khảo sẽ tham gia chương trình gồm: diễn viên Mai Thu Huyền, Hoa hậu Ngọc Diễm, Hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa, Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo, Hoa hậu quý bà Hoàng Yến, Á hậu Trương Thị May, Á khôi Băng Châu, Diễm My 9x, Mai Hồ, Khánh My, Hiền Mai, Trang Nhung, Đinh Y Nhung… Chương trình sẽ được phát sóng lúc 22h thứ bảy hàng tuần trên HTV7, bắt đầu từ ngày 7/1/2017.

