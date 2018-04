Madonna và loạt sao Hollywood tiếc thương DJ Avicii qua đời

Thông tin DJ Avicii qua đời ở tuổi 28 khiến người hâm mộ đau xót. Chủ nhân của bản hit "Wake me up" bị viêm tụy cấp tính do uống quá nhiều rượu. Không chỉ fans, sao Hollywood cũng tiếc thương DJ Avicii qua đời. Madonna viết: “Thật đau lòng. Vĩnh biệt Tim yêu dấu”. Calvin Harris cũng không khỏi xót xa trước sự ra đi của Avicii. Calvin tâm sự: "Avicii vô cùng tài năng, đam mê âm nhạc. Xin chia buồn cùng gia đình anh. Chúa phù hộ cho anh". Charlie Puth bày tỏ: "Avicii là một thiên tài, một tài năng âm nhạc. Tôi không thể tin rằng anh ấy không còn ở bên chúng ta. Vĩnh biệt". Sabrina Carpenter chia sẻ về nam DJ quá cố: "Avicii đã đóng góp lớn cho nghệ thuật. Thực sự rất buồn khi nghe tin anh qua đời". Liam Payne thương tiếc: "Avicii quá trẻ để ra đi. Anh ấy rất tài năng. Mong anh yên nghỉ". Ellie Goulding tâm sự về Avicii: "Bạn đã truyền cảm hứng đến rất nhiều người. Ước gì tôi cũng có thể làm như bạn". Zedd đau xót viết: “Không thể có từ ngữ nào diễn tả tôi đang buồn thế nào khi nghe tin Avicii qua đời. Chia buồn cùng gia đình và bạn bè của anh”. Adam Lambert cũng gửi lời vĩnh biệt đến Avicii đồng thời bày tỏ nam DJ quá cố là một nhạc sĩ xuất sắc. Nhóm nhạc Imagine Dragons chia sẻ nhóm từng cộng tác với DJ Avicii. Khi nghe tin dữ, nhóm bày tỏ: "Thế giới thực sự hạnh phúc hơn khi có sự diện hiện và âm nhạc của anh ấy. Xin chia buồn cùng gia đình anh ấy". Xem MV "Wake me up" của Avicii. Nguồn: Youtube

