Lý Thanh Thảo được ông xã ngoại quốc cầu hôn tại Australia

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lý Thanh Thảo hạnh phúc khoe hình ảnh màn cầu hôn bất ngờ và lãng mạn của ông xã ngoại quốc tại Australia. (Ảnh: FBVN) Trước sự có mặt của người thân, ông xã Lý Thanh Thảo quỳ gối cầu hôn và nói: “Honey! You are so special for me. We are having more than 4 years in love together. I really love you. I want to marry you” (Tạm dịch: “Em yêu! Em rất đặc biệt với anh. Chúng ta đã ở bên nhau 4 năm. Anh thực sự yêu em. Anh muốn cưới em”) (Ảnh: FBVN) Trước màn cầu hôn lãng mạn của ông xã, Lý Thanh Thảo đã gật đầu đồng ý. Sau đó, cả hai còn trao cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào. (Ảnh: FBVN) Theo lời Lý Thanh Thảo, ông xã của cô đã âm thầm chuẩn bị màn cầu hôn. Anh đã mua nhẫn trong chuyến công tác Singapore và thuê tàu để ngắm toàn cảnh Sydney, Australia. (Ảnh: FBVN) Lý Thanh Thảo tâm sự, khi sang Australia, ông xã đã phải mang theo nhẫn cầu hôn trong suốt 2 tuần để đợi đến ngày cầu hôn. (Ảnh: FBVN) Sau màn cầu hôn, nữ diễn viên “Mùi ngò gai” vẫn còn đang rất hạnh phúc. “Đeo chiếc nhẫn cầu hôn của anh cả 1 đêm rồi và giờ vẫn còn lâng lâng cảm xúc”, Lý Thanh Thảo viết. (Ảnh: FBVN) Được biết, chồng Lý Thanh Thảo tên là Christiaan Romme, mang quốc tịch Hà Lan và hơn nữ diễn viên 4 tuổi. Anh hiện là tổng giám đốc công ty chuyên cắt laser kim loại. (Ảnh: FBVN) Gắn bó được 4 năm, cặp đôi đã có một bé trai. Cậu nhóc tên Damina, chào đời vào tháng 9/2015. (Ảnh: FBVN) Năm 2009, Lý Thanh Thảo từng lên hoa nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên này chỉ kéo dài được gần 2 năm. (Ảnh: FBVN) Cậu con trai của cô với người chồng đầu tiên tên Gia Khánh. Hiện tại, bé đang sống cùng mẹ. (Ảnh: FBVN)

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Lý Thanh Thảo hạnh phúc khoe hình ảnh màn cầu hôn bất ngờ và lãng mạn của ông xã ngoại quốc tại Australia. (Ảnh: FBVN) Trước sự có mặt của người thân, ông xã Lý Thanh Thảo quỳ gối cầu hôn và nói: “Honey! You are so special for me. We are having more than 4 years in love together. I really love you. I want to marry you” (Tạm dịch: “Em yêu! Em rất đặc biệt với anh. Chúng ta đã ở bên nhau 4 năm. Anh thực sự yêu em. Anh muốn cưới em”) (Ảnh: FBVN) Trước màn cầu hôn lãng mạn của ông xã, Lý Thanh Thảo đã gật đầu đồng ý. Sau đó, cả hai còn trao cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào. (Ảnh: FBVN) Theo lời Lý Thanh Thảo, ông xã của cô đã âm thầm chuẩn bị màn cầu hôn. Anh đã mua nhẫn trong chuyến công tác Singapore và thuê tàu để ngắm toàn cảnh Sydney, Australia. (Ảnh: FBVN) Lý Thanh Thảo tâm sự, khi sang Australia, ông xã đã phải mang theo nhẫn cầu hôn trong suốt 2 tuần để đợi đến ngày cầu hôn. (Ảnh: FBVN) Sau màn cầu hôn, nữ diễn viên “Mùi ngò gai” vẫn còn đang rất hạnh phúc. “Đeo chiếc nhẫn cầu hôn của anh cả 1 đêm rồi và giờ vẫn còn lâng lâng cảm xúc”, Lý Thanh Thảo viết. (Ảnh: FBVN) Được biết, chồng Lý Thanh Thảo tên là Christiaan Romme, mang quốc tịch Hà Lan và hơn nữ diễn viên 4 tuổi. Anh hiện là tổng giám đốc công ty chuyên cắt laser kim loại. (Ảnh: FBVN) Gắn bó được 4 năm, cặp đôi đã có một bé trai. Cậu nhóc tên Damina, chào đời vào tháng 9/2015. (Ảnh: FBVN) Năm 2009, Lý Thanh Thảo từng lên hoa nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên này chỉ kéo dài được gần 2 năm. (Ảnh: FBVN) Cậu con trai của cô với người chồng đầu tiên tên Gia Khánh. Hiện tại, bé đang sống cùng mẹ. (Ảnh: FBVN)