Lý Nhược Đồng hao mòn xuân sắc vì bị phụ tình

Lý Nhược Đồng của hiện tại dù vẫn lưu giữ được nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành một thời khi cô nổi danh với vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, nhưng nhan sắc của cô đã phai tàn đi rất nhiều. Ảnh: Instagram Đang từ một tuyệt sắc giai nhân của màn ảnh Hoa ngữ, Lý Nhược Đồng hao mòn xuân sắc là do bị người tình Quách Ứng Tuyền phụ tình. Ảnh: Internet Lý Nhược Đồng quen biết doanh nhân Quách Ứng Tuyền vào năm 1996 khi đó cô đang nổi tiếng rần rần sau vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Ảnh:ihktv Một năm sau khi yêu nhau, Quách Ứng Tuyền gặp khó khăn về tài chính nhưng Lý Nhược Đồng vẫn luôn kề vai sát cánh. Năm 2008 khi vực dậy được kinh tế thì họ Quách lại kiên quyết chia tay người tình thủy chung. Ảnh: ihktv Cú sốc tình cảm quá lớn đã khiến Lý Nhược Đồng bị rơi vào stress nặng nề, cộng với nỗi đau mất cha, nàng Tiểu Long Nữ đã có lúc trầm cảm muốn tự tử. Ảnh: ihktv Nỗi đau bị phụ tình không thể diễn tả bằng lời đã khiến Lý Nhược Đồng từ một tuyệt sắc giai nhận bỗng tàn tạ và già hơn so với tuổi rất nhiều. Ảnh: Ifeng Dù đã lấy lại nụ cười trên môi nhưng sâu thẳm trong mắt cô vẫn là nỗi buồn chưa quên. Vết thương lòng quá lớn tới mức Lý Nhược Đồng không còn tâm trí đâu để diễn và cô quyết định rút lui khỏi showbiz. Ảnh: Ifeng Là người sống nội tâm nên việc bị người tình 10 năm rũ bỏ là một cú sốc lớn trong đời cô. Nó không chỉ khiến cô không muốn làm nghề mà còn khiến nhan sắc của ngọc nữ một thời của Hong Kong phai tàn trông thấy. Ảnh: HKchanel Thời điểm stress nặng nhất, may mắn cho Lý Nhược Đồng là em gái cô sinh em bé và nhờ cô giúp một tay chăm sóc. Có niềm vui là cháu gái, nên Nhược Đồng đã không còn nghĩ tới tự sát. Ảnh: Apple Năm 1995, nhờ vẻ ngoài xinh xắn, Lý Nhược Đồng đã được chọn vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Ảnh: Internet Vai Tiểu Long Nữ của cô (đóng chung với Cổ Thiên Lạc) được cho là vai diễn thành công nhất so với Tiểu Long Nữ của hai diễn viên đàn em Lưu Diệc Phi và Trần Nghiên Hy. Ảnh: Internet Vẻ đẹp thanh xuân thời đình đám nhất của Lý Nhược Đồng khiến fan cả nam lẫn nữ đều mê mệt. Ảnh: Internet

Lý Nhược Đồng của hiện tại dù vẫn lưu giữ được nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành một thời khi cô nổi danh với vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, nhưng nhan sắc của cô đã phai tàn đi rất nhiều. Ảnh: Instagram Đang từ một tuyệt sắc giai nhân của màn ảnh Hoa ngữ, Lý Nhược Đồng hao mòn xuân sắc là do bị người tình Quách Ứng Tuyền phụ tình. Ảnh: Internet Lý Nhược Đồng quen biết doanh nhân Quách Ứng Tuyền vào năm 1996 khi đó cô đang nổi tiếng rần rần sau vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Ảnh:ihktv Một năm sau khi yêu nhau, Quách Ứng Tuyền gặp khó khăn về tài chính nhưng Lý Nhược Đồng vẫn luôn kề vai sát cánh. Năm 2008 khi vực dậy được kinh tế thì họ Quách lại kiên quyết chia tay người tình thủy chung. Ảnh: ihktv Cú sốc tình cảm quá lớn đã khiến Lý Nhược Đồng bị rơi vào stress nặng nề, cộng với nỗi đau mất cha, nàng Tiểu Long Nữ đã có lúc trầm cảm muốn tự tử. Ảnh: ihktv Nỗi đau bị phụ tình không thể diễn tả bằng lời đã khiến Lý Nhược Đồng từ một tuyệt sắc giai nhận bỗng tàn tạ và già hơn so với tuổi rất nhiều. Ảnh: Ifeng Dù đã lấy lại nụ cười trên môi nhưng sâu thẳm trong mắt cô vẫn là nỗi buồn chưa quên. Vết thương lòng quá lớn tới mức Lý Nhược Đồng không còn tâm trí đâu để diễn và cô quyết định rút lui khỏi showbiz. Ảnh: Ifeng Là người sống nội tâm nên việc bị người tình 10 năm rũ bỏ là một cú sốc lớn trong đời cô. Nó không chỉ khiến cô không muốn làm nghề mà còn khiến nhan sắc của ngọc nữ một thời của Hong Kong phai tàn trông thấy. Ảnh: HKchanel Thời điểm stress nặng nhất, may mắn cho Lý Nhược Đồng là em gái cô sinh em bé và nhờ cô giúp một tay chăm sóc. Có niềm vui là cháu gái, nên Nhược Đồng đã không còn nghĩ tới tự sát. Ảnh: Apple Năm 1995, nhờ vẻ ngoài xinh xắn, Lý Nhược Đồng đã được chọn vào vai Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp. Ảnh: Internet Vai Tiểu Long Nữ của cô (đóng chung với Cổ Thiên Lạc) được cho là vai diễn thành công nhất so với Tiểu Long Nữ của hai diễn viên đàn em Lưu Diệc Phi và Trần Nghiên Hy. Ảnh: Internet Vẻ đẹp thanh xuân thời đình đám nhất của Lý Nhược Đồng khiến fan cả nam lẫn nữ đều mê mệt. Ảnh: Internet