Lý Nhã Kỳ xuất hiện trên tạp chí Pháp hậu Cannes 2017

Gây chú ý với công chúng khi xuất hiện trên thảm đỏ LHP Cannes 2017, mới đây nhất, Lý Nhã Kỳ còn được một tạp chí ở Pháp giới thiệu hình ảnh khi Cựu đại sứ Du lịch VN tham gia sự kiện này. Chuyên mục Flash Croisette - Tạp chí Gala viết: "Lý Nhã Kỳ là 1 trong những khách mời VIP tham dự buổi lễ được tổ chức tại Cung điện chào mừng 70 năm kỷ niệm Liên hoan phim Cannes. Diện chiếc đầm được thiết kế bởi Ashi Haute Couture, tô điểm với trang sức Paolo Piovan, người phụ nữ trẻ này đã gây ấn tượng lộng lẫy trên thảm đỏ... ". Trước đó, không ít lần Lý Nhã Kỳ được giới thiệu trên các tạp chí quốc tế cùng những lời khen ngợi về phong cách thời trang và sự nỗ lực quảng bá hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tại LHP Cannes 2017, tạp chí Screen đã dành riêng 2 trang báo để giới thiệu về Lý Nhã Kỳ. Screen viết: “Câu chuyện về cuộc đời Lý Nhã Kỳ có thể là viễn cảnh của 1 bộ phim". Lý Nhã Kỳ là một trong số ít mỹ nhân Việt gây ấn tượng tại các mùa LHP Cannes gần đây. Không chỉ gây chú ý bằng váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ, người đẹp họ Lý còn thực hiện quảng bá du lịch, điện ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Tại Cannes 2017, Lý Nhã Kỳ đã tài trợ 1 triệu Euro để treo 3 tấm pano lớn quảng bá du lịch TP. HCM và điện ảnh Việt Nam. Theo đó, 3 pano quảng bá điện ảnh và du lịch TP. HCM được dựng bên ngoài khách sạn Majestic Barriere. Vị trí này đối diện với lâu đài Palais des Festivals, nơi diễn ra hoạt động thảm đỏ của nhiều ngôi sao quốc tế, các nhà làm phim suốt kỳ liên hoan phim Cannes. Ngoài ra, hình ảnh của Lý Nhã Kỳ cũng được treo trang trọng tại Cannes với dòng chữ “Lý Nhã Kỳ - The new voice”, do một công ty tổ chức các sự kiện tại Cannes thực hiện. Hình ảnh đầy cuốn hút của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2017. Sau khi tham gia sự kiện LHP danh giá, Lý Nhã Kỳ ôm mộng sẽ sản xuất một bộ phim để mang đến Cannes 2018.

