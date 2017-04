Lý Hùng chất vấn trò Thanh Thảo đặt nghệ danh gây sốc

Tập 8 Trời sinh một cặp lên sóng ngày 8/4 có sự tham gia của Lý Hùng (ở giữa) với vai trò giám khảo khách mời. Trên sân khấu, anh xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, phong độ. Sau tiết mục “Em đi chùa Hương” của Long Đẹp Trai, Lý Hùng hài hước hỏi đùa học trò Thanh Thảo: “Bạn ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy?”. Mr Đàm cũng chọc ghẹo Long Đẹp Trai: “Phải nói Long gan nhất đất nước Việt Nam khi dám lấy chữ đẹp trai đặt vào nghệ danh của mình. Không lẽ Long đẹp hơn cả Đàm Vĩnh Hưng, Lý Hùng hay sao?”. Về tiết mục của Long đẹp trai, Lý Hùng đánh giá thí sinh diễn phân đoạn quan huyện trêu gái rất nhẹ nhàng, điềm đạm và văn minh. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ thích cách hát hài hước của Long Đẹp Trai: “Vì bạn biết rõ bạn là diễn viên hài nên cách hát của bạn cũng hài hước, tạo nên tiếng cười ý nhị trong tiếng hát”. Giám khảo Thanh Hà dành lời khen Long Đẹp Trai hát chắc, không sai nhịp, không phô không chênh mà diễn rất duyên. Tiết mục của Long Đẹp Trai kết hợp với Thanh Thảo xuất sắc nhận được 30 điểm từ ban giám khảo, bước thẳng vào vòng tiếp theo. Cũng giành tổng số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo giống Long Đẹp Trai trong tập 8 Trời sinh một cặp là thí sinh Lê Minh Ngọc (phải). Chàng stylist của “Những kẻ lắm lời” đã mang đến một không khí rất sôi động với bản mash up 3 ca khúc nhạc Latin đình đám: “Guanlanamera” – “Let’s get loud” – “La Bamba”. Thanh Hà khen Lê Minh Ngọc khi hát, anh có nhịp điệu giống như đã thấm vào máu thịt. Theo nữ giám khảo, học trò Dương Triệu Vũ không còn ngại ngùng, sợ sệt như những ngày đầu. Lý Hùng đánh giá Lê Minh Ngọc - Dương Triệu Vũ là một cặp đôi khá hợp nhau: “Hát đôi thì dễ nhưng để tạo thành một cặp hoàn hảo thì rất khó nhưng hai bạn đã làm được”. Kết quả trong tập 8 Trời sinh một cặp, Lệ Thi, Trung Dũng và Lê Đình Minh Ngọc không may lọt vào top 3 nguy hiểm với số điểm thấp nhất. Với phần bình chọn trực tiếp của khán giả tại trường quay, Trung Dũng là thí sinh phải dừng bước tại chương trình Trời sinh một cặp.

Tập 8 Trời sinh một cặp lên sóng ngày 8/4 có sự tham gia của Lý Hùng (ở giữa) với vai trò giám khảo khách mời. Trên sân khấu, anh xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, phong độ. Sau tiết mục “Em đi chùa Hương” của Long Đẹp Trai, Lý Hùng hài hước hỏi đùa học trò Thanh Thảo: “Bạn ăn cái gì mà đẹp trai quá vậy?”. Mr Đàm cũng chọc ghẹo Long Đẹp Trai: “Phải nói Long gan nhất đất nước Việt Nam khi dám lấy chữ đẹp trai đặt vào nghệ danh của mình. Không lẽ Long đẹp hơn cả Đàm Vĩnh Hưng, Lý Hùng hay sao?”. Về tiết mục của Long đẹp trai, Lý Hùng đánh giá thí sinh diễn phân đoạn quan huyện trêu gái rất nhẹ nhàng, điềm đạm và văn minh. Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ thích cách hát hài hước của Long Đẹp Trai: “Vì bạn biết rõ bạn là diễn viên hài nên cách hát của bạn cũng hài hước, tạo nên tiếng cười ý nhị trong tiếng hát”. Giám khảo Thanh Hà dành lời khen Long Đẹp Trai hát chắc, không sai nhịp, không phô không chênh mà diễn rất duyên. Tiết mục của Long Đẹp Trai kết hợp với Thanh Thảo xuất sắc nhận được 30 điểm từ ban giám khảo, bước thẳng vào vòng tiếp theo. Cũng giành tổng số điểm tuyệt đối từ ban giám khảo giống Long Đẹp Trai trong tập 8 Trời sinh một cặp là thí sinh Lê Minh Ngọc (phải). Chàng stylist của “Những kẻ lắm lời” đã mang đến một không khí rất sôi động với bản mash up 3 ca khúc nhạc Latin đình đám: “Guanlanamera” – “Let’s get loud” – “La Bamba”. Thanh Hà khen Lê Minh Ngọc khi hát, anh có nhịp điệu giống như đã thấm vào máu thịt. Theo nữ giám khảo, học trò Dương Triệu Vũ không còn ngại ngùng, sợ sệt như những ngày đầu. Lý Hùng đánh giá Lê Minh Ngọc - Dương Triệu Vũ là một cặp đôi khá hợp nhau: “Hát đôi thì dễ nhưng để tạo thành một cặp hoàn hảo thì rất khó nhưng hai bạn đã làm được”. Kết quả trong tập 8 Trời sinh một cặp, Lệ Thi, Trung Dũng và Lê Đình Minh Ngọc không may lọt vào top 3 nguy hiểm với số điểm thấp nhất. Với phần bình chọn trực tiếp của khán giả tại trường quay, Trung Dũng là thí sinh phải dừng bước tại chương trình Trời sinh một cặp .