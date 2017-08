Lý do sao Hollywood thuê người mang thai hộ

Tyra Bank thừa nhận tuổi tác khiến cô không thể mang thai. Tháng 1/2016, host của chương trình America’s Next Top Model và bạn trai, nhiếp ảnh gia Erik Asla chào đón cậu con trai đầu lòng. Trong một cuộc phỏng vấn với People, người đẹp 43 tuổi thừa nhận cô và bạn trai nhiều lần cố mang thai nhưng không thành nên cô phải nhờ người đẻ thuê. Vợ chồng nữ diễn viên Elizabeth Banks chào đón hai con liên tiếp vào năm 2011 và 2012 cũng nhờ đẻ thuê. Ngôi sao Hunger Games cho biết tử cung của cô có vấn đề nên không thể mang thai. Lucy Liu là một trong những sao Hollywood thuê người mang thai hộ vì công việc quá bận rộn. Năm 2015 ngôi sao phim hành động đã toại nguyện khi có bé trai Rockwell Lloyd Liu bằng phương pháp đẻ thuê. Sau khi sinh con gái đầu lòng vào năm 2008, Nicole Kidman không muốn mang thai thêm lần nữa, nhưng vẫn muốn có con nên cô đã nhờ người đẻ thuê con gái thứ hai vào năm 2010. Nữ diễn viên Fast and Furious Jordana Brewster có hai con chung với chồng nhờ đẻ thuê. Brewster cho biết cô không có lựa chọn nào khác vì cô bị một chứng bệnh bẩm sinh không thể sinh con. Grace Hightower, vợ của ngôi sao Hollywood Robert De Niro sinh con đầu lòng vào tuổi 42 nhưng đến đứa con thứ hai thì vợ chồng Grace phải nhờ người đẻ thuê vì đã 55 tuổi. Ngôi sao Sex and The City Sarah Jessica Parker và chồng đã quyết định thuê người đẻ khi thấy quá khó khăn để mang thai lần tiếp theo sau khi sinh đứa con đầu lòng. Tuy nhiên nhiều người cho rằng Sarah không muốn mang thai và đẻ lần thứ hai vì cô quá bận rộn với công việc và dự án phim Sex and The City. Sau hai lần mạo hiểm tính mạng, mất dáng vì lên cân không kiểm soát để sinh hai bé North và Saint West, thì Kim Kardashian không thể sinh thêm lần thứ ba nữa vì cô bị biến chứng khi mang thai và sinh nở như tiền sản giật, nhau cài răng lược. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với E! News năm 2015, ngôi sao truyền hình thực tế ghét mang thai.

Tyra Bank thừa nhận tuổi tác khiến cô không thể mang thai. Tháng 1/2016, host của chương trình America’s Next Top Model và bạn trai, nhiếp ảnh gia Erik Asla chào đón cậu con trai đầu lòng. Trong một cuộc phỏng vấn với People, người đẹp 43 tuổi thừa nhận cô và bạn trai nhiều lần cố mang thai nhưng không thành nên cô phải nhờ người đẻ thuê. Vợ chồng nữ diễn viên Elizabeth Banks chào đón hai con liên tiếp vào năm 2011 và 2012 cũng nhờ đẻ thuê. Ngôi sao Hunger Games cho biết tử cung của cô có vấn đề nên không thể mang thai. Lucy Liu là một trong những sao Hollywood thuê người mang thai hộ vì công việc quá bận rộn. Năm 2015 ngôi sao phim hành động đã toại nguyện khi có bé trai Rockwell Lloyd Liu bằng phương pháp đẻ thuê. Sau khi sinh con gái đầu lòng vào năm 2008, Nicole Kidman không muốn mang thai thêm lần nữa, nhưng vẫn muốn có con nên cô đã nhờ người đẻ thuê con gái thứ hai vào năm 2010. Nữ diễn viên Fast and Furious Jordana Brewster có hai con chung với chồng nhờ đẻ thuê . Brewster cho biết cô không có lựa chọn nào khác vì cô bị một chứng bệnh bẩm sinh không thể sinh con. Grace Hightower, vợ của ngôi sao Hollywood Robert De Niro sinh con đầu lòng vào tuổi 42 nhưng đến đứa con thứ hai thì vợ chồng Grace phải nhờ người đẻ thuê vì đã 55 tuổi. Ngôi sao Sex and The City Sarah Jessica Parker và chồng đã quyết định thuê người đẻ khi thấy quá khó khăn để mang thai lần tiếp theo sau khi sinh đứa con đầu lòng. Tuy nhiên nhiều người cho rằng Sarah không muốn mang thai và đẻ lần thứ hai vì cô quá bận rộn với công việc và dự án phim Sex and The City. Sau hai lần mạo hiểm tính mạng, mất dáng vì lên cân không kiểm soát để sinh hai bé North và Saint West, thì Kim Kardashian không thể sinh thêm lần thứ ba nữa vì cô bị biến chứng khi mang thai và sinh nở như tiền sản giật, nhau cài răng lược. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với E! News năm 2015, ngôi sao truyền hình thực tế ghét mang thai.