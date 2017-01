Lý do La La Land thắng lớn tại Quả Cầu Vàng 2017

La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ) đã có một cảnh mở màn ngoạn mục và đẹp mắt mà ít phim có được như thế. Đó là cảnh các tài xế chứng kiến một nhóm thanh niên nhảy vèo vèo qua đầu xe họ khi đang bị kẹt xe trên xa lộ. (Ảnh: Lionsgate) Mia (Emma Stone thủ vai) và Sebastian (Ryan Gosling) quay cảnh vừa hát và nhảy theo bài A Lovely Night, cảnh phim này được cho là cảnh đại diện của bộ phim. (Ảnh: Dale Robinette) Mia nhìn sâu vào mắt Sebastian, một cảnh quay đẹp trong La La Land. Những kẻ khờ mộng mơ là bộ phim nhạc kịch lãng mạn xen lẫn chính kịch hài hước kể về chuyện tình Sebastian – một nhạc công chơi nhạc jazz và Mia – một nữ diễn viên nữ diễn viên kiêm nhân viên pha chế có tham vọng nổi tiếng ở Hollywood. (Ảnh: Dale Robinette) Hai nhân vật chính trong La La Land tình cờ gặp nhau ở Los Angeles khi cả hai đang mải chạy theo ước mơ nghệ thuật của mình. Sebastian muốn mang thể loại nhạc jazz truyền thống mà mình đang chơi tới đông đảo công chúng còn Mia thì mơ đến một ngày được thử vai trong một bộ phim Hollywood. Cuộc gặp gỡ này đã khiến cuộc đời họ rẽ sang một trang hoàn toàn mới. (Ảnh: Lionsgate/Summit) Hai người lần đầu đưa nhau đi xem phim. Vẻ điển trai của Ryan và nữ tính ngọt ngào của Emma đã giúp họ trở thành một cặp vô cùng đẹp đôi trên màn ảnh. (Ảnh: Lionsgate/Summit) Cảnh Emma Stone và Ryan Gosling nắm tay nhau đi dự tiệc. Tình cảm của hai người ngày càng tiến triển. (Ảnh: Lionsgate) La La Land (Những kẻ khờ mộng mơ) là một bản tình ca ngập tràn những khung cảnh lãng mạn giữa hai nhân vật chính được thấm đẫm bởi hai ca khúc chủ đạo được thu trực tiếp tại trường quay: Audition (The Fools who dream) và City of stars, do Emma Stone và Ryan Gosling thể hiện. (Ảnh: Lionsgate) Bộ phim của đạo diễn Damien Chazelle vừa gây tiếng vang mạnh mẽ khi giành 7 giải Quả Cầu Vàng 2017 gồm: Nữ diễn viên xuất sắc, Kịch bản chuyển thể hay nhất, Nam diễn viên xuất sắc, Phim truyện xuất sắc, Nhạc nền trong phim xuất sắc, Ca khúc trong phim xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc. La La Land đã càn quét đủ đề cử tại 7 hạng mục giải thưởng của Quả Cầu Vàng 2017. (Ảnh: Lionsgate Movies) Tuy nhiên, La La Land là bộ phim với cái kết không có hậu bởi hai nhân vật chính sau một thời gian yêu đương lãng mạn thì mỗi người mỗi ngả. Chia tay nhau, 5 năm sau, Mia trở thành một diễn viên nổi tiếng, lập gia đình với một người đàn ông khác (Tom Everett Scott). Cảnh quay cuối cùng của La La Land là khi cô và chồng bước vào quán jazz của Sebastian. Trước lúc ra về, Mia và Sebastian nhìn nhau lần cuối rồi mỉm cười hạnh phúc vì những ước mơ mà họ đạt được. Diễn xuất tuyệt vời, sự hóa thân ngọt ngào của hai ngôi sao Hollywood Ryan Gosling và Emma Stone trong hai vai nam nữ chính trong La La Land là yếu tố quan trọng giúp bộ phim thắng lớn tại Quả Cầu Vàng năm nay.

