Lưu Diệc Phi: Đẹp nhưng kém tài, vì sao được làm công chúa Disney?

Vai diễn Hoa Mộc Lan (Mulan) trong dự án phim người đóng cùng tên của Disney là một trong những vai lớn nhất từ trước đến nay của một diễn viên Trung Quốc tại Hollywood. Đây là vai chính trong một dự án bom tấn, lại là nhân vật mang tính huyền thoại của Disney.

Disney từng làm phim hoạt hình Hoa Mộc Lan vào năm 1998 - đúng giai đoạn phục hưng của hãng.

Nhận vai diễn này, Lưu Diệc Phi đứng trước cơ hội lớn của sự nghiệp, đồng thời cũng vĩnh viễn được ghi danh vào hội những diễn viên từng đóng vai công chúa Disney, cùng với Emma Watson, Elle Fanning, Lily Collins, Lily James, Anna Kendrick, Amy Adams...

Lưu Diệc Phi giống Emma Watson, có thể thành công?

Sau một năm dài tìm kiếm ứng viên cho vai Hoa Mộc Lan trên khắp các châu lục, tuyển chọn từ hơn 1.000 diễn viên, Disney đã đưa lựa chọn được cả Hollywood tung hô.

Đó là Lưu Diệc Phi, một người Trung Quốc. Lựa chọn này giúp hãng được ca ngợi là không phân biệt chủng tộc, không "tẩy trắng" nhân vật (bằng cách chọn diễn viên da trắng vào vai châu Á).

Năm nay 30 tuổi, nữ diễn viên không chỉ đơn giản là một "thần tiên tỉ tỉ" có nhan sắc xiêu lòng người mà còn là nhân vật có hậu thuẫn lớn trong làng điện ảnh Trung Quốc.

Quyết định chọn Lưu Diệc Phi đóng Hoa Mộc Lan được Hollywood tung hô, nhưng khán giả châu Á lại ngỡ ngàng. Ảnh: Weibo.

Theo trang Quartzy, tầm vóc của Lưu Diệc Phi trong làng giải trí châu Á tương đương Emma Watson - diễn viên chính của bộ phim 1,2 tỷ USD Beauty and The Beast - trong làng giải trí Âu Mỹ. Nghĩa là họ đều không phải là những diễn viên tài năng nhất, thậm chí còn bị chê diễn đơ và một màu qua nhiều vai, nhưng vẫn là cái tên của mọi nhà.

Bên cạnh đó, Disney có tham vọng đưa Hoa Mộc Lan - bộ phim kể về một nữ anh hùng người Trung Quốc - tấn công thị trường tỷ dân rộng lớn. Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc đang đặt mục tiêu trở thành thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới vào năm 2020.

Quartzy so sánh giống Emma Watson, Lưu Diệc Phi có một hình ảnh vừa thân thiện vừa sang trọng: cha cô là nhà ngoại giao tại sứ quán Pháp và là giáo sư ngôn ngữ Pháp, còn mẹ cô là vũ công chuyên nghiệp. Cha đỡ đầu của cô là Chen Jinfei, người giàu thứ 368 của Trung Quốc.

Emma Watson với diễn xuất trung bình vẫn giúp Beauty and The Beast thành công vang dội. Ảnh: Disney.

Giống Watson, diễn viên có đời tư sạch của Hollywood, Lưu Diệc Phi không dính nhiều bê bối đời tư, ngoài tin đồn cặp với chính... cha đỡ đầu của mình, nhưng cô đã phủ nhận thông tin này. Nữ diễn viên là gương mặt đại diện của nhiều hãng mỹ phẩm danh tiếng như Dior, Tissot, Garnier, Pantene. Cô có 53 triệu người theo dõi trên Weibo.

Emma Watson may mắn rất hợp vai Belle, một nàng công chúa mạnh mẽ và thông minh như chính cô ngoài đời, còn Lưu Diệc Phi có cơ hội tương tự với Hoa Mộc Lan?

Trước Hoa Mộc Lan, Lưu Diệc Phi cũng có kinh nghiệm diễn xuất trong các phim nói tiếng Anh như The Forbidden Palace (2008), Outcast (2014, đóng cùng các ngôi sao Nicholas Cage và Hayden Christiansen).

Cô từng phim hợp tác Trung - Pháp Night Peacock (2016), được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc của LHP Quốc tế Montreal.

Công chúa Disney vốn diễn dở?

Nhưng, truyền thông Hollywood có lẽ sẽ không hào hứng đến vậy nếu tỏ tường khả năng diễn xuất và thành tích phòng vé nghèo nàn của Lưu Diệc Phi, dù cô đã có 15 năm sự nghiệp và liên tục được trao các vai diễn lớn.

Tác phẩm điện ảnh lớn gần đây nhất của Lưu Diệc Phi là Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa (Once Upon a Time) bị giới phê bình chê bai tơi tả, đặc biệt khi bị so sánh với phiên bản truyền hình do Dương Mịch thủ vai chính.

Diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa bị chê là thảm họa. Ảnh: Sina.

Bên cạnh đó, những lời chỉ trích xoay quanh bộ phim nhắm thẳng vào diễn xuất của cặp diễn viên chính Lưu Diệc Phi và Dương Dương, hai ngôi sao dù rất nổi tiếng nhưng đều thất bại trong việc khắc họa nội tâm và tình cảm cháy bỏng giữa hai nhân vật. Với Tam sinh tam thế, Lưu Diệc Phi tiếp tục khẳng định biệt danh "thuốc độc phòng vé" là có cơ sở.

Truyền thông Mỹ cũng thừa nhận dù được Hollywood tung hô, Disney cũng vấp phải luồng ý kiến phản đối từ các khán giả Trung Quốc và nhiều nước châu Á - những người hiểu rõ hơn về diễn xuất của Lưu Diệc Phi so với khán giả phương Tây.

Đã có nhận xét về cô rằng: "Lưu Diệc Phi xinh đẹp nhưng cô ta sợ phải trở nên xấu xí, cô ta không chịu thể hiện biểu cảm qua gương mặt". Hoa đán này nổi tiếng với gương mặt đơ và biểu cảm kém trong các phim của cô, điều mà vẻ đẹp của cô cũng không thể che mờ.

Nhưng Quartzy lưu ý rằng các nàng công chúa của Disney vốn không nổi tiếng nhờ diễn xuất xuất sắc. Chính Emma Watson cũng nhận vô số lời chê vì tuổi tác ngày càng trưởng thành mà vẫn diễn xuất như một cô gái tuổi teen trong Harry Potter ngày nào.

Là diễn viên nhưng Watson, nàng Belle xinh đẹp của Beauty and The Beast, lại nổi tiếng hơn với tư cách nhà nữ quyền và những hoạt động xã hội. Cô được chọn đóng vai Belle vì quá hợp với nhân vật, một người đẹp thông minh và say mê đọc sách, chứ không phải vì khả năng diễn xuất khác biệt.

Thêm một ví dụ khác. Elle Fanning, đóng công chúa Aurora trong Maleficent, cũng có diễn xuất non nớt bên cạnh một Angelina Jolie lão luyện. Nhưng vai của Fanning là vai phụ, không nhiều sức nặng như nữ anh hùng giả trai Hoa Mộc Lan danh tiếng.

Lưu Diệc Phi có đủ sức truyền cảm hứng?

Một điểm chung của các nàng công chúa Disney luôn truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ sống độc lập, khẳng định bản thân và vượt qua những định kiến xã hội.

Hoa Mộc Lan, một cô gái Trung Quốc thời phong kiến, đứng trước thử thách đó: áp lực giữ thể diện của gia đình, khát vọng theo đuổi ước mơ của riêng mình và vượt qua những định kiến của xã hội phong kiến về người phụ nữ.

Hoa Mộc Lan - nàng công chúa truyền cảm hứng của Disney. Ảnh: Disney.

Thời niên thiếu, Lưu Diệc Phi sống và học ở New York, cô thông thạo tiếng Anh. Năm 2006, cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh danh giá.