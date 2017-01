Loạt sao Việt đi từ thiện dịp Tết Nguyên đán 2017

Giáp Tết, hàng loạt sao Việt đi từ thiện, mang tình cảm ấm áp đến với người dân nghèo. Mới đây, dù khá bận rộn với lịch làm việc vào dịp cận Tết Nguyên Đán 2017 nhưng danh hài Việt Hương vẫn đi làm từ thiện cùng các mạnh thường quân tại xã Hoà Tịnh, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Duy Nhất)



Việt Hương cùng đoàn từ thiện đã trao 100 phần quà đến bà con. Sự xuất hiện của đoàn cũng đã khiến không khí của những ngày cận Tết trở nên sôi động hơn hẳn, đặc biệt với người dân xã Hoà Tịnh. (Ảnh: Duy Nhất)



Ngoài trao những phần quà đến bà con, nữ danh hài Việt Hương còn tận tình hỏi thăm, trò chuyện cùng mọi người tạo nên tiếng cười thoải mái. Được biết, mỗi dịp xuân về, Việt Hương thường đi từ thiện, mong muốn mang đến một cái Tết đủ đầy cho bà con nghèo. (Ảnh: Duy Nhất)



Cận Tết, MC Phan Anh không chạy show hay ở nhà cùng gia đình mà lại miệt mài đi trao bò giống và quà Tết cho người dân miền Trung. Vào ngày 21/1, đoàn của Phan Anh đã có mặt tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình để trao 195 con bò giống. (Ảnh: FBNV)



Sau Quảng Bình, nhóm từ thiện của Phan Anh tiếp tục đến với bà con ở Bình Định và Phú Yên để trao hơn 10000 phần quà. Lên đường ngay trong tối ngày 21/1, đoàn đã có mặt tại Bình Định vào sáng ngày 22/1. (Ảnh: FBNV)



Vì muốn người dân có một cái Tết no ấm, Phan Anh không quản ngại khó khăn đường xa, thời tiết mưa gió. Theo lời nam MC, anh sẽ trao quà rồi mới trở về Hà Nội để ăn Tết cùng gia đình. (Ảnh: FBNV)



Tối ngày 22/1, Hoa hậu Kỳ Duyên đi xem máy dọc các tuyến đường tại TP HCM để trao quà cho những người vô gia cư. Chuyến đi của cô có sự đồng hành của mẹ và một số người bạn thân thiết. (Ảnh: FBNV)



Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên tâm sự: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cuối năm của bản thân tự đặt ra, 100 chiếc bánh chưng và 100 cây giò nóng hổi đã được gửi tới tay bà con. Mong bà con sẽ có một cái Tết ấm no và hạnh phúc”. (Ảnh: FBNV)



Hồ Ngọc Hà cũng đi làm từ thiện cận Tết. Theo đó, vào tối ngày 19/1, trước khi lên đường đi Sóc Trăng biểu diễn, cô đã cùng ê-kíp của mình trao hơn 200 phần quà cho những hoàn cảnh cơ nhỡ và vô gia cư tại TP HCM. (Ảnh: FBNV)



Trong chuyến đi, Hồ Ngọc Hà ăn mặc giản dị và chọn phương tiện xe máy để dễ di chuyển và tránh gây sự chú ý. Còn nhớ, trong đợt lũ tại miền Trung, cô cũng chung tay giúp đỡ, hỗ trợ bà con. (Ảnh: FBNV)



Nam ca sĩ Tùng Dương lại có mặt ở Hà Giang để tham gia hoạt động khánh thành một ngôi trường mầm non từ thiện. Anh đã vượt chặng đường hơn 400 km để đến với các em nhỏ vùng cao. (Ảnh: FBNV)



Mới đây, quán quân Trọng Hiếu cũng đã có chuyến đi từ thiện. Anh đã cùng fan đem những món quà đến với các em nhỏ tại chùa Kỳ Quang, TP HCM. Sau khi trao quà, Trọng Hiếu bay về Đức đoàn tụ với mẹ để đón Tết Nguyên Đán. (Ảnh: Zing)

