Loạt sao nổi như cồn nhờ ngực khủng tuyệt đẹp

(Kiến Thức) - Nhờ bộ ngực khủng hút mắt, các ngôi sao này trở nên nổi tiếng hơn và luôn có mặt trong danh sách người đẹp quyến rũ nhất thế giới.

Thái An (Theo The Richest, ảnh: The Richest)

Sự kiện: Ngôi Sao Hollywood