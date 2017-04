Lộ người phụ nữ 'đặc biệt' trong chuyện tình của Hoài Linh

Trong tập 8 Tình Bolero hoan ca với chủ đề Nhạc theo yêu cầu, Hoài Linh là vị khán giả đặc biệt của chương trình. Theo đó, danh hài đã nhờ chương trình gửi tặng Hà My một món quà - ca khúc "Mười năm tình cũ" kèm lời nhắn nhủ “Chúc em lúc nào cũng nhiều năng lượng và phải cố gắng lên nha. Đừng phụ lòng anh Bốn đó!”.

Hoài Linh và Hà My.

Có thể thấy, đây là lần đầu tiên danh hài Hoài Linh lên tiếng kể từ khi Hà My bất ngờ công bố chuyện tình cảm của hai người trong quá khứ. Việc công bố chuyện tình cảm cá nhân đã khiến Hà My nhận ý kiến trái chiều của dư luận. Nhiều người cho rằng, Hà My đáng lẽ không nên nói ra chuyện này vì sẽ làm tổn thương đến người trong cuộc. Có ý kiến còn nói, Hà My đang dựa vào chuyện cũ để PR, dù chị không phải là người cố tình gợi lại cái tên Hoài Linh.

Trước đó, Hà My đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh chuyện tình cảm trước đây của cô với Hoài Linh. Theo đó, người phụ nữ này cho biết, danh hài vốn là người kín tiếng về chuyện tình cảm nhưng anh thương cô từ khi chưa đi Mỹ, chưa thành danh. Lúc đó, cô chỉ là cô bé 14 tuổi, Hoài Linh ở đoàn Ca nhạc nhẹ tháng 8 thì anh đã yêu tiếng hát của cô.

Sau này Hoài Linh sang Mỹ, cô không biết anh là ai mà chỉ xem qua băng đĩa. Cô mê anh qua sự duyên dáng khi thể hiện các tiểu phẩm hài và ao ước được gặp anh.