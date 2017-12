Lộ diện diva có thu nhập khủng nhất thế giới năm 2017

Với thu nhập trước thuế ước tính khoảng 105 triệu USD ( khoảng 2.385 tỷ VND), Beyonce là sao nữ với thu nhập cao nhất ngành công nghiệp âm nhạc thế giới. Phần lớn số tiền này đến từ doanh thu phát hành album Lemonade và tour diễn Formation thành công vang dội.

Chỉ riêng tiền bán vé của tour diễn đã lên tới 256 triệu USD (khoảng 5.815 tỷ VND), chứng tỏ sức hút không thể cưỡng lại của “Ong chúa” – biệt danh mà người hậm mộ đặt cho ca sĩ Beyoncé. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn sở hữu nhãn hiệu thời trang riêng mang tên Ivy Park và là cổ đông lớn của công ty phát hành nhạc Tidal.

Xếp sau Beyoncé trong danh sách của Forbes lần lượt là họa mi nước Anh Adele với 69 triệu, Taylor Swift với 44 triệu, Celine Dion với 42 triệu và Jennifer Lopez với 38 triệu USD. Những cái tên quen thuộc khác như Madonna, Lady Gaga, Selena Gomez hay Ariana Grande, dù có thu nhập chục triệu USD nhưng đáng tiếc đều không lọt vào Top 10 của bảng xếp hạng danh giá này.



Nhiều người tự hỏi, với thu nhập khủng như vậy, Beyoncé tiêu tiền như thế nào. Sau khi sinh hạ cặp sinh đôi kháu khỉnh Sir và Rumi, tháng 8 vừa qua, diva người Mỹ cùng ông xã Jay-Z đã mạnh tay mua tới hai căn biệt thự xa hoa. Căn biệt thự Bel-Air của gia đình Beyonce có giá trị lên tới 135 triệu USD với 4 bể bơi, 8 phòng ngủ, 11 phòng tắm và chiếc garage có sức chứa 12 chiếc xe.

Cửa sổ của căn biệt thự này đều được trang bị kính chống đạn. Chỉ riêng đồ nội thất cho căn nhà sang trọng này đã tốn của vợ chồng Jay-Z thêm 10 triệu USD. Ngoài ra, Beyonce cũng vừa mua thêm một căn biệt thự “khiêm tốn” hơn tại Hamptons, giá 26 triệu USD với 7 phòng ngủ và 9 phòng tắm.

Mặc dù chi tiêu mạnh tay với lối sống xa hoa hưởng thụ, Beyoncé cũng được biết đến là một trong những ngôi sao làm từ thiện nhiều nhất. Sau cơn bão Harvey vừa qua, Beyoncé cùng con gái lớn Blue Ivy đã đến những vùng bị thiệt hại nặng nề nhất và phát đồ ăn cứu trợ. Cho tới nay, Beyoncé đã hợp tác và ủng hộ cho 31 tổ chức từ thiện trong đó có Feeding America, Oxfam, MusiCares, the Boys & Girls Clubs of America hay Stand Up to Cancer.