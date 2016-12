Lilly Nguyễn hóa công chúa tuyết trong bộ ảnh Giáng sinh

Tham gia chương trình The Face Việt Nam 2016, Lilly Nguyễn là một trong những thí sinh tiềm năng của cuộc thi. Sau khi đầu quân vào team ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Lilly Nguyễn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khán giả của chương trình. Được đánh giá khá cao nhưng chân dài sinh năm 1994 sớm dừng chân ở top 7 cuộc thi The Face Việt Nam 2016. Sau khi rời The Face Việt Nam 2016, nữ người mẫu sinh ra và lớn lên ở Canada tham gia đóng phim “Chờ em đến ngày mai” cùng Trấn Thành và An Nguy. Để chào đón Giáng sinh đang tới gần, Lilly Nguyễn đã thực hiện bộ ảnh hóa thân nàng công chúa tuyết xinh đẹp. Trong bộ ảnh mới, cựu thí sinh The Face Việt Nam diện các mẫu thiết kế nằm trong BST Xuân Hè 2017 mang tên “Những cánh tuyết và hoa mùa xuân” của Châu Phạm. Lilly Nguyễn khoe nét quyến rũ trong một mẫu váy đính kết pha lê, lông vũ của NTK Châu Phạm. Được biết, BST “Những cánh tuyết và hoa mùa xuân” của Châu Phạm sử dụng chất liệu ren và vải lụa nhập từ Italy. Những thiết kế đơn giản nhưng sang trọng đã tôn lên vẻ kiêu sa, gợi cảm cho người mặc. Mỗi bộ trang phục của Châu Phạm cũng đều được trau chuốt tỉ mỉ, tinh tế trong từng đường may, nét cắt. Dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của thời trang Pháp và phương Tây nhưng các thiết kế của Châu Phạm vẫn không làm mất đi vẻ đẹp riêng đầy nữ tính của phụ nữ Á Đông. Bộ ảnh Lilly Nguyễn được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Tiên Nguyễn với sự hỗ trợ của ê-kíp gồm: stylist Tân Đà Lạt, trang điểm Quang Hiền, trang phục Châu Phạm.

