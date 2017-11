Lee Min Ho - Suzy chia tay sau hơn 2 năm hẹn hò

Theo một nguồn tin tiết lộ với tờ Ilgan Sports, Lee Min Ho - Suzy chia tay đã được một thời gian. Công ty quản lý của hai nghệ sĩ cũng vừa lên tiếng xác nhận. Ảnh: Koreaboo Công ty quản lý của Suzy tiết lộ nữ ca sĩ và bạn trai đã chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Ảnh: Allkpop Công ty quản lý của Lee Min Ho cũng cho biết họ đã liên lạc với nam diễn viên và được xác nhận cả hai gần đây đã chia tay. Ảnh: Allkpop “Lý do và thời điểm chia tay là vấn đề cá nhân của Lee Min Ho và chúng tôi không thể can thiệp. Xin hãy hiểu cho chúng tôi”, công ty quản lý của Lee Min Ho chia sẻ thêm. Ảnh: Allkpop Lee Min Ho và Suzy thừa nhận là một cặp vào năm 2015. Trong thời gian hẹn hò, cả hai tỏ ra khá thoải mái chia sẻ về nửa kia của mình. Ảnh: Allkpop Lee Min Ho thường xuyên chia sẻ rằng Suzy xinh đẹp, dễ thương, đúng là mẫu bạn gái lý tưởng của anh. Ảnh: Allkpop Suzy từng cho biết cô bắt đầu yêu Lee Min Ho vì anh có trái tim ấm áp, biết quan tâm đến bạn gái. Ảnh: Allkpop Nhiều fans cho rằng Lee Min Ho và Suzy ngày càng xa cách do công việc bận rộn như nhiều cặp đôi nghệ sĩ khác. Ảnh: Allkpop Trong một talkshow, Suzy từng tiết lộ cô và bạn trai chỉ gặp nhau một tháng một lần khiến người người bất ngờ. Ảnh: Allkpop Lee Min Ho đang trong quân ngũ dưới tư cách nhân viên phục vụ cộng đồng tại văn phòng còn Suzy vẫn miệt mài đóng phim, ca hát. Ảnh: Allkpop Lee Min Ho và Suzy từng là một cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian còn hẹn hò, cả hai không ít lần vướng tin đồn đã đường ai nấy đi. Ảnh: Allkpop

