Lê Thúy ôm hôn ông xã điển trai tại sự kiện

Tối qua (ngày 3/2), vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An sánh đôi trên thảm đỏ buổi ra mắt phim "Bạn gái tôi là sếp" tại Hà Nội. Tại sự kiện, Lê Thúy - Đỗ An cùng diện trang phục tông màu đen và không rời nhau nửa bước. Trước ống kính máy ảnh, Lê Thúy không ngần ngại hôn má ông xã điển trai. Chân dài 9x vui vẻ đến ủng hộ chồng ra mắt phim "Bạn gái tôi là sếp". Trong phim, Đỗ An đóng vai nam chính. Đóng cặp với chồng Lê Thúy trong "Bạn gái tôi là sếp" là Miu Lê. Tham gia buổi ra mắt, nữ ca sĩ kiêm diễn viên khoe vai trần gợi cảm với áo yếm cách điệu. Ngọc Thảo - một trong những nữ phụ của phim "Bạn gái tôi là sếp" lại ăn diện sang trọng, quý phái tại buổi ra mắt phim. Đảm nhận vai bạn trai của Ngọc Thảo trong phim "Bạn gái tôi là sếp", Huyme diện vest đen lịch lãm tại sự kiện. Hot girl Sun Ht tình tứ bên Phở Đặc Biệt khi đến ủng hộ bạn trai ra mắt "Bạn gái tôi là sếp". Sự kiện còn có sự tham gia của khách mời An Nguy. Vừa qua, cô đã chạm ngõ phim ảnh với bộ phim "Chờ em đến ngày mai". Diễn viên Bê Trần cũng đến thưởng thức phim "Bạn gái tôi là sếp". Buổi ra mắt phim còn có sự tham gia của khách mời Emily. "Bạn gái tôi là sếp" là bộ phim hài tình cảm của đạo diễn Hàm Trần. Phim công chiếu vào ngày 3/2/2017.

Tối qua (ngày 3/2), vợ chồng Lê Thúy - Đỗ An sánh đôi trên thảm đỏ buổi ra mắt phim "Bạn gái tôi là sếp" tại Hà Nội. Tại sự kiện, Lê Thúy - Đỗ An cùng diện trang phục tông màu đen và không rời nhau nửa bước. Trước ống kính máy ảnh, Lê Thúy không ngần ngại hôn má ông xã điển trai. Chân dài 9x vui vẻ đến ủng hộ chồng ra mắt phim "Bạn gái tôi là sếp". Trong phim, Đỗ An đóng vai nam chính. Đóng cặp với chồng Lê Thúy trong "Bạn gái tôi là sếp" là Miu Lê. Tham gia buổi ra mắt, nữ ca sĩ kiêm diễn viên khoe vai trần gợi cảm với áo yếm cách điệu. Ngọc Thảo - một trong những nữ phụ của phim "Bạn gái tôi là sếp" lại ăn diện sang trọng, quý phái tại buổi ra mắt phim. Đảm nhận vai bạn trai của Ngọc Thảo trong phim "Bạn gái tôi là sếp", Huyme diện vest đen lịch lãm tại sự kiện. Hot girl Sun Ht tình tứ bên Phở Đặc Biệt khi đến ủng hộ bạn trai ra mắt "Bạn gái tôi là sếp". Sự kiện còn có sự tham gia của khách mời An Nguy. Vừa qua, cô đã chạm ngõ phim ảnh với bộ phim "Chờ em đến ngày mai". Diễn viên Bê Trần cũng đến thưởng thức phim "Bạn gái tôi là sếp". Buổi ra mắt phim còn có sự tham gia của khách mời Emily. "Bạn gái tôi là sếp" là bộ phim hài tình cảm của đạo diễn Hàm Trần. Phim công chiếu vào ngày 3/2/2017.