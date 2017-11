Lễ tang tài tử Kim Joo Hyuk đẫm nước mắt sao Hàn

Lễ đưa tang Kim Joo Hyuk vừa diễn ra vào trưa nay (ngày 2/11). Nam tài tử qua đời ở tuổi 45 sau tai nạn va chạm xe nghiêm trọng. Ảnh: Osen Lee Yoo Young - vợ sắp cưới của Kim Joo Hyuk nén đau thương trong lễ đưa tang. Ảnh: Osen Trong những ngày qua, Lee Yoo Young luôn túc trực bên linh cữu của Kim Joo Hyuk. Ảnh: TV Daily Kim Ji Soo khóc nức nở khi đến tiễn đưa bạn trai cũ quá cố. Ảnh: TV Daily Nữ diễn viên Lee Yoon Ji cũng khóc cạn nước mắt trước sự ra đi đột ngột của đàn anh. Ảnh: Osen Do Ji Won đau xót trong phút tiễn đưa tài tử Kim Joo Hyuk. Ảnh: TV Daily Moon Geun Young tiếc thương người bạn diễn trong "Love me not" Kim Joo Hyuk. Ảnh: TV Daily Sinh thời Kim Joo Hyuk được nhiều đồng nghiệp yêu mến. Ảnh: TV Daily Nhiều sao Hàn lặng người trong phút tiễn đưa nam diễn viên "Reply 1988" về với đất mẹ. Ảnh: Osen Dàn sao "2 ngày 1 đêm" đều ủ rũ trong lễ tang Kim Joo Hyuk. Ảnh: TV Daily Kim Joo Hyuk qua đời vào chiều ngày 30/10 sau tai nạn va chạm xe nghiêm trọng, gần nhà anh. Ảnh: TV Daily Kim Joo Hyuk qua đời đột ngột, bỏ lại những dự định dang dở, trong đó có kết hoạch kết hôn với Lee Yoo Young vào cuối năm nay. Ảnh: Osen Linh cữu của Kim Joo Hyuk được an táng ngay bên cạnh mộ phần của bố. Được biết, bố mẹ của nam tài tử đều đã qua đời. Ảnh: Osen

