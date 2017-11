Lê Âu Ngân Anh nói gì về ảnh quá khứ mặt tròn, mũi tẹt?

Ngay sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2017, Lê Âu Ngân Anh vướng ồn ào mua giải, phẫu thuật thẩm mỹ và nhận không ít những lời chê bai từ phía cộng đồng về nhan sắc "kém xinh". Đáng chú ý khi những hình ảnh cũ của tân Hoa hậu Đại dương bất ngờ bị lan truyền tràn lan trên mạng xã hội. Điều này càng khiến cho những người không mấy thiện cảm với nhan sắc của Ngân Anh thêm nghi ngờ chuyện cô "dao kéo" không chỉ mũi mà sửa xương hàm mặt, sửa mắt, môi, răng trước khi tham gia cuộc thi sắc đẹp.

Xuất hiện trong một sự kiện mới đây, Hoa hậu Đại dương lên tiếng về những hình ảnh khác lạ trong quá khứ của mình. Lê Âu Ngân Anh cho rằng những lời đồn đoán trên là hiểu nhầm không đáng có. "Thời đấy, vóc dáng tôi đã thon thả nhưng khuôn mặt bầu bĩnh. Ngày nhỏ đi học, tôi còn bị bạn bè đặt cho biệt danh Na heo. Hiện tại, tôi có giảm cân nên gương mặt thon gọn hơn. Cũng nhờ khéo trang điểm, tôi che được khuyết điểm trên mặt. Để mặt mộc, tôi vẫn là cô gái có gương mặt tròn trịa " - Ngân Anh chia sẻ.

Hiện tại, số đo 3 vòng của Ngân Anh lần lượt là 86 - 58 - 94cm. Tân Hoa hậu Đại dương cũng lần lượt giải thích các bộ phận trên gương mặt bị nhiều người nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ. Với đôi mắt, cô tiết lộ việc dùng "mí lót" và khi chụp hình ở góc xa sẽ không dễ thấy mí nhưng khi trang điểm hoặc dán kích mí giúp mắt trở nên to tròn hơn.

Ngân Anh cũng khẳng định, chưa bao giờ sửa răng và chiếc răng khểnh ngày nhỏ vẫn theo cô đến giờ. "Nếu tôi làm răng, tôi đã tự tin cười tươi rồi"- tân Hoa hậu Đai dương cho hay.

Trước đó, tân Hoa hậu Đại dương cũng đưa ra lời khẳng định, cô không hề tiêm môi như tin đồn trên mạng. Cô thừa nhận có chút giật mình khi xem lại những hình ảnh của cô trong đêm chung kết cuộc thi. "Nguyên nhân khiến đôi môi tôi trông bất thường là do bị dị ứng từ khi tham gia các hoạt động bên lề ở Mũi Né. Đến đêm chung kết, môi tôi ngày càng cứng và sưng to hơn. Ngoài ra, do sau mỗi phần trình diễn, các thí sinh phải thay đổi màu son, việc phải dặm son liên tục khi đang bị dị ứng cũng khiến phần môi trên của tôi dày hơn bình thường" - người đẹp lý giải.