Lấy tỷ phú USD, An Dĩ Hiên giờ ra sao?

Tháng 6/2017, An Dĩ Hiên bất ngờ tổ chức đám cưới với CEO Trần Vinh Luyện sau hơn 2 năm hẹn hò bí mật. Ảnh: Sina Trần Vinh Luyện sở hữu khối bất động sản có tổng trị giá 1,5 tỷ USD. Trong đám cưới, anh đã tặng An Dĩ Hiên chiếc nhẫn cưới 10,57 cara. Ảnh: QQ Trước khi lấy chồng tỷ phú, An Dĩ Hiên vốn xuất thân trong gia đình quyền quý. Ảnh: Weibo Giàu có, vợ chồng An Dĩ Hiên thường xuyên có những chuyến du lịch sanh chảnh. Ảnh: Ifeng Ngoài đăng ảnh du lịch sanh chảnh, An Dĩ Hiên thường xuyên khoe nhẫn kim cương khủng. Ảnh: Weibo Cuộc sống trong mơ của An Dĩ Hiên khiến không ít người ghen tỵ. Ảnh: Weibo Tháng 2/2018, chồng của An Dĩ Hiên bị tố từng có vợ và con riêng. Ảnh: Weibo An Dĩ Hiên khẳng định cô là người vợ đầu tiên của Trần Vinh Luyện nhưng không phủ nhận chồng có con riêng. Ảnh: Sohu Giữa ồn ào, vợ chồng An Dĩ Hiên vẫn tình cảm bên nhau. Ảnh: On An Dĩ Hiên dành nhiều thời gian cho gia đình sau khi kết hôn. Ảnh: QQ Ngày 22/3, có thông tin nữ diễn viên An Dĩ Hiên phải phẫu thuật vì mang thai ngoài tử cung. Ảnh: Sina Xuất hiện tại sự kiện sau nghi vấn mất con đầu lòng, An Dĩ Hiên lộ vẻ gầy yếu khiến fans lo lắng. Ảnh: Sina Trước nghi vấn hỏng thai, nữ diễn viên chia sẻ mập mờ: "Tôi không giải thích vấn đề này thì không có nghĩa điều đó là sự thật". Ảnh: Sina Xem clip "An Dĩ Hiên thể hiện ca khúc "Coming for you". Nguồn: Youtube

