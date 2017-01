Lão bà 94 tuổi đặc biệt nhất của Châu Tinh Trì

Cô nàng răng hô - Anh chàng tóc ngố.

Ngoài ra còn có một vị lão bà bà đến nay 94 tuổi, không chỉ mang lại cho người xem tiếng cười, mà còn những bài học về đối nhân xử thế.

Lão bà bà xuất hiện hầu hết trong những bộ phim của Châu Tinh Trì không ai khác chính là diễn viên cao tuổi có tiếng của Điện ảnh Hồng Kong - Hầu Hoán Linh. Bà Hầu Hoán Linh hiện nay đã 94 tuổi.

Khi nhắc đến bà bà Hầu Hoán Linh, giới Điện ảnh Hồng Kong luôn trầm trồ thán phục bà. Không chỉ vì xuất phát điểm bước vào nghề vô cùng đặc biệt, mà còn vì tinh thần trách nhiệm làm việc chuyên tâm.

Hầu Hoán Linh có xuất thân nghèo khó, vì gia đình không đủ điều kiện nên bà phải bỏ học tự đi làm thuê kiếm sống. Suốt nửa đời người, bà luôn phải làm công việc nặng nhọc để kiếm sống. Năm 67 tuổi vì phát hiện có sỏi trong gan, bà buộc phải ngưng làm việc nặng để điều trị. Vào giai đoạn này, may mắn nhờ người quen giới thiệu. Bà chính thức được nhận đóng những vai diễn tạm thời.

Tuy nhiều tuổi, không bằng cấp hay đào tạo diễn xuất nhưng nhờ tinh thần làm việc trách nhiệm cũng như khả năng diễn xuất thiên phú, bà được nhiều đạo diễn để ý. Bà thường xuyên vào vai "lão bà khắc khổ" hoặc vai "bà nội". Cũng kể từ đó, tên tuổi của bà nổi danh trong làng Điện ảnh Hồng Kong.

Ngoài ra, Hầu Hoán Linh được mệnh danh là lão bà được vua hài Hong Kong Châu Tinh Trì ưu ái nhất. Chỉ cần trong phim cần vai diễn "lão bà", nhất định Châu Tinh Trì sẽ mời bằng được.

Điển hình như trong Vua phá hoại (1994), bà vào vai một bà lão hết lòng yêu thương cháu nội, thậm chí còn xếp hàng tranh giành mua vé xem hội diễn. Sau đó gặp được anh chàng luôn kính trọng người già (do Châu Tinh Trì thủ vai) và được anh chàng này nhường vé.

Đặc biệt nhất chính vai diễn “lão bà bất tử” do Hầu Hoán Linh thủ vai trong bộ phim Chuyên gia bắt ma (1995).

Lần này bà vào vai bóng ma của lão bà bị con trai và con dâu sát hại, chính thì vậy luôn tìm cách quay lại báo thù con trai con dâu. Bộ phim vừa hài hước vừa kinh dị lại mang ý nghĩ nhân văn khó quên.

Ngoài ra, bà còn xuất hiện trong bộ phim Vua hài kịch (1999) với vai diễn khiến khán giả cảm động. Trong phim, bà hóa thân thành lão bà cả ngày chỉ nhắc đứa cháu trai không được đi “chém” người. Bà lão luôn bảo đứa cháu không được đi "chém" người trong "Vua hài kịch".

Năm 2013, vì do lí do sức khỏe và tuổi tác bà đã giải nghệ trong sự lưu luyến của nhiều khán giả, đặc biệt là sự tiếc nuối của đạo diễn Châu Tinh Trì. Mặc dù đã “nghỉ hưu” nhưng bà vẫn được rất nhiều hãng sản phẩm mời về đóng quảng cáo.

Ngoài ra, lão bà Hầu Hoán Linh rất thích các hoạt động Cosplay. Cuối năm 2016 vừa qua, bà bất ngờ xuất hiện cùng diễn viên Tăng Giang và Từ Cẩm Giang với trang phục Cosplay “chất chơi” khiến khán giả vô cùng bất ngờ thích thú. Dù đã 94 tuổi nhưng bà vẫn "teen".



