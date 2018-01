Lan Khuê hé lộ sẽ lên xe hoa trong năm 2018?

Để mở đầu cho một năm mới đầy may mắn và rực rỡ, chiều 7/1, FC Lan Khuê đã tổ chức Fan Meeting lần thứ 2 cũng như tiệc chúc mừng sinh nhật tuổi 26 cho cựu HLV Gương mặt thương hiệu vô cùng hoành tráng. Tại buổi tiệc, chân dài 9x vô cùng xúc động khi xem clip tổng kết về hành trình của mình trong suốt thời gian qua. Đây cũng là món quà bất ngờ mà fans dành tặng cho Lan Khuê. Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, Lan Khuê quyết định gửi tặng 10 phần học bổng thông qua 10 chú heo đất đáng yêu cho các bạn fan có thành tích học tập tốt. Cuối buổi tiệc, Siêu mẫu Việt Nam 2013 nhận được chiếc bánh kem có in hình ảnh của mình. Không chỉ vậy, người đẹp còn bất ngờ hé lộ thông tin sẽ lên xe hoa trong thời gian tới, điều này khiến các fan không khỏi hào hứng và vỡ oà. Các fan của người đẹp sinh năm 1992 đã có mặt sớm tại địa điểm tổ chức để chuẩn bị chu đáo cho buổi Fan Meeting cũng như chuẩn bị tinh thần để "quẩy" hết mình cùng thần tượng. Ngoài bất ngờ, Hoa khôi Lan Khuê còn vô cùng hào hứng khi nhận được tình cảm của khán giả.Người đẹp Lan Khuê không kìm được nước mắt khi đọc thư của fan gửi cho cô. Chân dài bất ngờ nhận được món quà sinh nhật muộn từ một người bạn đã cất công bay từ Hong Kong về Việt Nam để tham dự buổi họp fans này. Buổi off fans còn có sự xuất hiện của Thu Hiền và Phan Ngân - học trò Lan Khuê tại 2 mùa The Face Vietnam. Xem trailer phim "Mẹ chồng" có sự góp mặt của Lan Khuê. Nguồn Youtube:

