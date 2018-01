Lâm Vinh Hải phủ nhận tin đồn đã tái hợp Linh Chi

Nhân dịp sinh nhật lần thứ 29, Lâm Vinh Hải thực hiện bộ ảnh thời trang gửi đến người hâm mộ như món quà tri ân anh dành cám ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ anh trong suốt chặng đường sự nghiệp vũ công. Bộ ảnh thời trang của Lâm Vinh Hải mang màu sắc cá tính, sành điệu hơn so với những hình ảnh trước đây của anh. Nam vũ công cho hay, nhận kỷ niệm ngày sinh (20/1/1989), anh muốn làm điều gì mới mẻ cho bản thân. Khác với hình ảnh an toàn, đơn giản trước đây, trong bộ ảnh mới, Lâm Vinh Hải sắc lạnh và cá tính với những set đồ thời thượng. Dù đã chia tay nhưng Lâm Vinh Hải và Linh Chi vẫn được truyền thông quan tâm. Gần đây, hình ảnh cả hai thường xuyên đi chơi chung cùng nhóm bạn cũng được đề cập và nảy sinh nghi vấn cả hai đã “tái kết hợp”. Tuy nhiên, Lâm Vinh Hải khẳng định, anh và người mẫu Linh Chi dù chia tay vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Sau những ồn ào đời tư, Lâm Vinh Hải muốn tập trung cho sự nghiệp và dành thời gian chăm sóc con gái Kỳ Kỳ. Chia sẻ về những dự định tương lai, Lâm Vinh Hải hiện đang cùng bạn thân là vũ công Ngọc Tiên mở lớp dạy nhảy tại TP.HCM. Bên cạnh đó, anh còn tham gia nhiều chương trình truyền hình và giữ vai trò giám khảo các cuộc thi về nhảy, vũ đạo. Ngoài ra, sau vai diễn trong phim “Mẹ chồng”, Lâm Vinh Hải cũng có những định hướng nghiêm túc hơn với bộ môn nghệ thuật thứ 7. Theo anh, việc nghề chọn người là điều may mắn và anh sẽ nuôi dưỡng “mối duyên” với điện ảnh. >>> Xem video "Lý Phương Châu khẳng định Lâm Vinh Hải vẫn là cả tuổi thanh xuân". Nguồn Saostar

