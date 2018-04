Lâm Khánh Chi tuyên bố sẽ sinh con trong năm nay cho chồng trẻ

>>> Mời quý độc giả xem video "Lâm Khánh Chi tham gia chương trình Yêu là cưới". Nguồn Youtube:

Sau nhiều lần đáp trả anti-fan, fans của Hương Giang idol, Lâm Khánh Chi đã tuyên bố trên trang cá nhân rằng: "Lâm Khánh Chi sẽ sinh con trong năm nay. Mặc cho người ta gièm pha, mình hạnh phúc mình biết, người yêu quý mình biết là đủ. Người không hạnh phúc bằng, hoặc ghen tị với hạnh phúc của Khánh Chi thì mới buông lời đàm tiếu, chẳng biết sống sao cho vừa lòng người thì thôi kệ đường ta ta cứ đi, cứ sống chân thành sẽ được mọi người yêu mến...".



Lâm Khánh Chi quyết định sẽ sinh con trong năm nay.

Ngoài ra, cô cũng chia sẻ sẽ tìm cách sinh con phù hợp với sức khỏe của chồng và bản thân mình. "Thật sự Khánh Chi cũng muốn ghép buồng trứng và đẻ mổ. Nhưng biện pháp sinh con này khá nguy hiểm với Khánh Chi. Vì Khánh Chi đã 40 tuổi rồi, không còn trẻ nữa. Nếu ghép buồn trứng và đẻ mổ, Khánh Chi phải hôn mê hai lần thì sau đó sức khỏe của Khánh Chi sẽ giảm nên Khánh Chi đang cân nhắc vấn đề này. Và Khánh Chi cũng muốn mình là người tiên phong để trở thành người chuyển giới hoàn hảo có thể sinh con được", mỹ nhân chuyển giới tâm sự.

Lâm Khánh Chi cho rằng mình rất hãnh diện khi được so sánh với Hương Giang idol.