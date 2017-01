Lâm Chí Dĩnh bị tai nạn trên sân băng khi ghi hình

Sina đưa tin mới đây, Lâm Chí Dĩnh bị tai nạn khi cùng ê-kíp Chúng tôi 17 tuổi tham gia ghi hình tại khu vực núi ở vùng Đông Bắc. Thời điểm này, nhiệt độ dao động ở mức âm 20 độ C. Nước quanh hồ đã bị đóng băng. Lâm Chí Dĩnh có nhiệm vụ trượt băng bằng dụng cụ do đoàn phim chuẩn bị. Trong quá trình thao tác trượt băng, tài tử Thiên long bát bộ gặp sự cố trượt chân, gây ảnh hưởng vùng xương hạ sườn. Kết quả, anh không thể tiếp tục thực hiện chương trình, phải vào viện kiểm tra ngay lập tức. Khoảnh khắc Lâm Chí Dĩnh la thất thanh vì bị đau khi ghi hình. Phần trò chơi này sau đó bị đánh giá quy nguy hiểm. Nam diễn viên mặc nguyên trang phục ghi hình khi bị cáng đến bệnh viện. Rất nhiều cư dân mạng cho rằng ê-kíp đã sơ xuất trong việc đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ tham gia chương trình. Đây cũng là vấn đề gây tranh cãi trong thời gian qua. Nhiều đoàn phim tại Trung Quốc lơ là công tác bảo vệ an ninh khi mời nghệ sĩ tham gia thực hiện các cảnh mạo hiểm. Tài tử Vu Mông Lung từng bị ngã từ trên cao xuống đất do lỗi cáp treo trên trường quay. Lâm Chí Dĩnh nhăn nhó vì đau khi vào viện. Rất may chấn thương của tài tử không đáng ngại. Anh chỉ cần theo dõi thêm trước khi trở lại với buổi ghi hình. Lâm Chí Dĩnh phải chụp phim kiểm tra vùng xương. Anh chia sẻ sức khỏe không đáng ngại sau khi được bác sĩ chăm sóc. Chúng tôi 17 tuổi là show truyền hình thực tế có sự tham gia của nhiều tên tuổi nổi tiếng như Quách Phú Thành, Lâm Chí Dĩnh, Hàn Đông Quân, Phạm Minh, Tôn Dương. Trong mỗi tập, các nghệ sĩ sẽ trải qua những kinh nghiệm du lịch khám phá ở nhiều địa danh. Họ sẽ giống như những chàng thiếu niên 17 tuổi đầy hoài bão, chưa hiểu sự đời tự tìm tòi cách vượt qua các thử thách. Mùa đầu tiên của show ra mắt từ tháng 12.

