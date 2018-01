Lại Thanh Hương và loạt mỹ nhân Việt vướng scandal đầu năm 2018

Mới đây, Lại Thanh Hương trở thành tâm điểm của dư luận khi trình diễn bikini trên chuyến bay chở đội tuyển U23 Việt Nam về nước. Hình ảnh Lại Thanh Hương mặc trang phục gợi cảm chụp ảnh bên các cầu thủ của U23 Việt Nam bị cho là không phù hợp với hoàn cảnh. Lại Thanh Hương phân trần màn trình diễn do đại diện hãng máy bay yêu cầu giao lưu với đoàn chứ không phải tự phát.Người mẫu Lại Thanh Hương đã gửi lời xin lỗi vì không cẩn trọng về trang phục và thể hiện sự thân thiết quá mức với các cầu thủ. Showbiz Việt đầu năm cũng dậy sóng khi Angela Phương Trinh thả thính thủ môn Bùi Tiến Dũng của U23 Việt Nam. Nữ diễn viên còn tung ảnh chụp tin nhắn giữa cô và Bùi Tiến Dũng. Theo đó, thủ môn thú nhận là một fan của Angela Phương Trinh. Angela Phương Trinh sau đó lên tiếng khẳng định chỉ coi thủ môn Bùi Tiến Dũng là anh trai mưa. Tài khoản được cho là chị họ của Bùi Tiến Dũng bất ngờ tố Angela Phương Trinh thả thính không thành nên quay sang nhận Bùi Tiến Dũng là anh trai mưa. Ngày 18/1, Chi Pu lộ loạt ảnh ôm tượng Phật trong một chuyến du lịch. Cô bị ném đá là có hành động không phù hợp. Ảnh: Zing Giữa ồn ào, Chi Pu gửi lời xin lỗi khán giả đồng thời chia sẻ loạt ảnh được chụp từ năm 12 tuổi khi cô còn thiếu suy nghĩ. Ngân Anh cũng gây chú ý những ngày đầu năm 2018. Sau loạt lùm xùm, cô bị đề nghị hủy kết quả tại cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 do không đảm bảo điều kiện dự thi theo quy định. Giữa lùm xùm, Ngân Anh viết tâm thư bày tỏ sự bức xúc khi bị đánh giá gian dối tại cuộc thi. Xem clip "Nhìn lại hình ảnh Lại Thanh Hương tại Vietnam's Next Top Model 2017". Nguồn: Youtube:

