Lady Gaga và dàn sao khoe sắc trên thảm đỏ Grammy 2018

Lễ trao giải Grammy diễn ra vào sáng 29/1 (theo giờ Việt Nam) tại New York, Mỹ. Lady Gaga là sao nữ có mặt sớm nhất. Cô gây chú ý khi xuất hiện với bộ đầm đen bao trùm thảm đỏ. Giọng ca Joanne cài bông hồng trắng trên trang phục để ủng hộ chiến dịch Time's Up - phản đối xâm hại tình dục trong ngành giải trí. Kiểu tóc tết đặc biệt của Lady Gaga thu hút truyền thông. Tại lễ trao giải năm nay, cô nhận 2 đề cử quan trọng là Trình diễn pop hay nhất và Album giọng pop xuất sắc. Lana Del Rey diện váy xẻ cao của một thương hiệu cao cấp, kết hợp phụ kiện vương miện ngôi sao. Cô cạnh tranh Gaga ở hạng mục Album giọng pop xuất sắc với The Lust For Life. Janelle Monae diện suit phong cách cổ điển với điểm nhấn họa tiết hoa nổi bật. Kelly Clarkson cũng cầm bông hồng trắng trên tay, góp chung tiếng nói phản đối lạm dụng tình dục, đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Giọng ca trẻ Camila Cabello diện đầm đỏ rực rỡ, ôm sát cơ thể. Cô gái gốc Cuba gần đây được khán giả trẻ yêu thích với bản hit Havana - ca khúc thống trị bảng xếp hạng Billboard. Rita Ora tham dự lễ trao giải với phong cách thời trang gợi cảm quen thuộc. Vợ chồng Chrissy Teigen và John Legend sánh đôi tại sự kiện. Người mẫu Teigen đang mang bầu em bé thứ hai, cô vẫn đi giày cao gót, diện đầm xẻ. Một số sao nam, trong đó có Nick Jonas, cũng cài hoa hồng trắng trên áo để ủng hộ phong trào Time's Up. Ngôi sao 19 tuổi Jaden Smith ăn vận phá cách trên thảm đỏ Grammy 2018. Diễn viên trẻ Hailee Steinfeld kết hợp đôi boots tím lấp lánh lạc tông với trang phục tại sự kiện Grammy 2018. Xem video "Lễ trao giải Grammy 2018". Nguồn Vietnamnet:

