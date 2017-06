Kỳ lạ, Hari Won cứ đụng đến ghế nóng là thị phi?

Kể từ sau khi công khai quan hệ với Trấn Thành, Hari Won được tham gia khá nhiều chương trình với tư cách giám khảo. Nhưng rất nhiều ý kiến trái chiều bình luận về vị trí giám khảo của cô gái sinh năm 1985 này. (Ảnh: Afamily) Trong chương trình Biến hóa hoàn hảo năm 2016, Hari Won được làm giám khảo chương trình cùng với bạn trai lúc đó, Trấn Thành. Có lẽ nhà sản xuất muốn dựa vào sức nóng của cặp tình nhân này để tăng lượng rating nhưng vai trò của Hari Won trên ghế giám khảo lại bị chê là mờ nhạt. (Ảnh: VTV) Vì không có kiến thức sâu trong lĩnh vực ca hát nên người đẹp xứ Hàn chỉ có thể nhận xét rất chung chung và không có chuyên môn để đánh giá các thí sinh tham gia chương trình. Nhiều người cho rằng Hari Won không đủ tầm để ngồi ghế giám khảo bởi cô vẫn còn phải học hỏi nhiều để xứng với cái danh ca sĩ của mình. (Ảnh: Internet) Có chăng việc Hari Won được xuất hiện trên ghế nóng làm giám khảo một phần là nhờ mối quan hệ với Trấn Thành, mối tình là chủ đề hot lúc bấy giờ, và cả giọng nói tiếng Việt lơ lớ cùng những phát ngôn có phần ngô nghê của cô gái sinh năm 1985. (Ảnh: Zing.vn) Mới đây nhất, Hari Won gây tranh cãi khi xuất hiện trên băng ghế giám khảo của chương trình Be A Star - Bạn là ngôi sao khi cô được ngồi ở vị trí giữa dù chỉ là giám khảo khách mời. (Ảnh: cosmolife) Theo nhà sản xuất chương trình Be A Star – Bạn là ngôi sao, có bằng chứng cho thấy Hồ Quỳnh Hương bỏ show vì không hài lòng với việc Hari Won ngồi ghế giữa. Chính vì vị trí chỗ ngồi mà một trong hai giám khảo chính của chương trình Bạn là ngôi sao, nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, đã quyết định tạm ngừng vị trí giám khảo của liveshow 9 và chung kết chương trình "Bạn là ngôi sao". (Ảnh: Thế giới văn hóa) Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ban tổ chức cho hay, Hồ Quỳnh Hương không hài lòng do những tuần thi cô góp mặt ở ghế giám khảo, ban tổ chức chưa bao giờ sắp cho cô ngồi ghế giữa như Hari Won ở tuần thi thứ 8 (vừa lên sóng vào tối 11/6).Và đó là lý do khiến cô quyết định rời cuộc thi khi chỉ còn hai liveshow nữa thôi là chương trình kết thúc. (Ảnh: Zing.vn) Hari Won nổi lên sau khi tham gia chương trình truyền hình thực tế Cuộc đua kỳ thú 2014, là bạn gái của rapper Tiến Đạt và gây chú ý nhờ vẻ dễ thương cùng giọng nói lơ lớ. Sau khi chia tay Tiến Đạt và trở thành bạn gái rồi vợ của nam diễn viên hài kiêm MC Trấn Thành, Hari Won được truyền thông nhắc tới nhiều hơn. Từ đây cô hoạt động mạnh mẽ hơn trong vai trò ca sĩ. (Ảnh: VTV) Tuy nhiên vai trò ca sĩ của cô vẫn chỉ mờ nhạt. Cô gây chú ý với một số ca khúc dễ nghe, dễ hát, chứ không phải do thực lực của mình. Chân dung của Hari Won vẫn chỉ lưu nhớ trong lòng khán giả là một cô nàng lí lắc dễ thương, đôi khi tưng tửng và giọng nói lơ lớ. Trong showbiz, Hari Won vẫn chưa thoát khỏi cái mác bình hoa di động. (Ảnh: Yeah)

