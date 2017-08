Kỳ Duyên mặc xấu, Phí Phương Anh gợi cảm dự chung kết The Face

Hoa hậu Kỳ Duyên xuất hiện với một chiếc váy màu đen của NTK Lâm Gia Khang. Chiếc mạng che mặt khiến cho phong cách của Kỳ Duyên trở nên khó hiểu, chiếc kính mắt mèo nhỏ làm cho mặt của Hoa hậu Việt Nam 2014 trông to ra. Quán quân The Face mùa thứ nhất diện một chiếc váy dạ hội của NTK Đỗ Long. Thiết kế trong suốt tạo ảo giác như Phí Phương Anh mặc như không mặc. Nhưng không thể phủ nhận đây là một thiết kế đầy tinh tế. Minh Tú nán lại với những người hâm hộ khá lâu. Cô cũng diện một thiết kế xuyên thấu tôn lên những đường cong trên cơ thể mình trong chung kết The Face. Huấn huyện viên Hoàng Thùy chơi trội với một chiếc váy đuôi cực dài. Lan Khuê vẫn rất kiêu sa với một thiết kế đuôi cá màu xanh coban bắt mắt. Hữu Vi vẫn trung thành với style trên vest, dưới quần jeans rách. "Tình cũ" của Hữu Vi - Vũ Ngọc Anh diện một thiết kế cut out đầy táo báo sau tin đồn ảnh thân mật với tình cũ. Thí Sinh The Face mùa thứ nhất Chúng Huyền Thanh xuất hiện cùng bạn trai soái ca. Chiếc váy của Chúng Huyền Thanh có phần quá đơn giản và thiếu tinh tế khiến cô bị "lộ hàng". Khánh Ngân The Face 2016 cũng đến tham dự đêm chung kết mùa này. Từ bỏ hình ảnh đơn giản thường ngày, Diệu Nhi xuất hiện với một phong cách hoàn toàn táo báo và độc đáo. Nam ca sĩ Ali Hoàng Dương diện một bộ suit với họa tiết vô cùng độc đáo. S.T điển trai và gợi cảm với chiếc áo lưới. NTK Chung Thanh Phong là người đứng sau rất nhiều thiết kế đẹp dành cho các mỹ nhân The Face.

