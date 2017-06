Kristen Stewart hớ hênh lộ ngực khi đến thăm người tình đồng giới

Tới thăm bạn gái đồng tính, người mẫu Stellal Maxwell trong buổi chụp hình cho Chanel, Kristen Stewart mặc chiếc áo khoác dạ nhưng không mặc nội y nên vô tình để lộ ngực. (Ảnh: Best Image) Trong thời gian nghỉ giữa buổi chụp hình, Kristen Stewart và bạn gái đồng giới, Stella đã có màn âu yếm nhau rất tình tứ, mặc cho sự có mặt của những người trong đoàn chụp ảnh. (Ảnh: Best Image) Nữ diễn viên 27 tuổi vô tình để lộ ngực trong buổi chụp hình của người yêu và hình này của cô đã không tránh khỏi ống kính của paparazzi. (Ảnh: Best Image) Hình ảnh tình tứ của cặp tình nhân đồng tính cũng không lọt qua ống kính soi mói của cánh săn ảnh. Ngôi sao Chạng vạng và bạn gái đồng giới ôm ấp nhau rất tình tứ ngay trước mắt của nhiều người. (Ảnh: Best Image) Mới hẹn hò nhau được nửa năm nhưng tình cảm của Kristen Stewart và người mẫu Victoria's Secret rất khăng khít. Cả hai luôn sát cánh bên nhau mọi lúc mọi nơi và không ngại ngần thể hiện tình cảm ở chỗ đông người. (Ảnh: Best Image) Kể từ khi bị dính scandal cặp kè với đạo diễn có vợ Rupert Sanders và bị Robert Pattison chia tay, Kristen Stewart liên tục hẹn hò đồng tính và Stella hiện là người tình đồng giới của ngôi sao Hollywood. (Ảnh: Best Image) Một nguồn tin còn cho hay, Kristen và Stella Maxwell đã dọn tới sống chung một nhà như vợ chồng. (Ảnh: Best Image)

Tới thăm bạn gái đồng tính, người mẫu Stellal Maxwell trong buổi chụp hình cho Chanel, Kristen Stewart mặc chiếc áo khoác dạ nhưng không mặc nội y nên vô tình để lộ ngực. (Ảnh: Best Image) Trong thời gian nghỉ giữa buổi chụp hình, Kristen Stewart và bạn gái đồng giới, Stella đã có màn âu yếm nhau rất tình tứ, mặc cho sự có mặt của những người trong đoàn chụp ảnh. (Ảnh: Best Image) Nữ diễn viên 27 tuổi vô tình để lộ ngực trong buổi chụp hình của người yêu và hình này của cô đã không tránh khỏi ống kính của paparazzi. (Ảnh: Best Image) Hình ảnh tình tứ của cặp tình nhân đồng tính cũng không lọt qua ống kính soi mói của cánh săn ảnh. Ngôi sao Chạng vạng và bạn gái đồng giới ôm ấp nhau rất tình tứ ngay trước mắt của nhiều người. (Ảnh: Best Image) Mới hẹn hò nhau được nửa năm nhưng tình cảm của Kristen Stewart và người mẫu Victoria's Secret rất khăng khít. Cả hai luôn sát cánh bên nhau mọi lúc mọi nơi và không ngại ngần thể hiện tình cảm ở chỗ đông người. (Ảnh: Best Image) Kể từ khi bị dính scandal cặp kè với đạo diễn có vợ Rupert Sanders và bị Robert Pattison chia tay, Kristen Stewart liên tục hẹn hò đồng tính và Stella hiện là người tình đồng giới của ngôi sao Hollywood. (Ảnh: Best Image) Một nguồn tin còn cho hay, Kristen và Stella Maxwell đã dọn tới sống chung một nhà như vợ chồng. (Ảnh: Best Image)