Kinh ngạc trước ngoại hình bỗng già nua của loạt mỹ nhân Hollywood

Michelle Pfeiffer trước và sau khi hóa trang để trở thành mụ phù thủy Lamia trong phim "Stardust". Có lẽ chính mỹ nhân Hollywood Lisa Kudrow cũng phải ngạc nhiên trước ngoại hình của mình sau khi hóa trang để vào vai trong phim "Romy and Michele's High School Reunion". Gương mặt Julianne Moore đã thay đổi hoàn toàn sau khi hóa trang để vào vai Laura Brown trong phim "The Hours". Có lẽ Drew Barrymore cũng phải thấy kinh ngạc trước sự "biến hóa" của bản thân sau khi hóa trang để đảm nhận vai diễn Tiffany trong phim "Charlie's Angels: Full Throttle". Nhan sắc của Nicole Kidman đã thay đổi cô từ một người phụ nữ đẹp trở nên già nua với nhiều nếp nhăn trên gương mặt trong phim "Hemingway and Gellhorn" vì ... bàn tay tài hoa của người hóa trang. Từ một người phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp, Kate Winslet đã phải "chịu đựng" 7 tiếng rưỡi đồng hồ để hóa trang trở thành nhân vật Hanna Schmitz già nua, đầy số phận trong phim "The Reader". Để đảm nhận vai diễn trong phim "Back to the Future Part II", Lea Thompson đã trải qua hàng giờ hóa trang để trở nên già nua như vậy. Quả thật rất khó nhận ra đây chính là nữ diễn viên Halle Berry khi hóa trang để đảm nhận vai diễn trong phim "Cloud Atlas". Kinh ngạc trước nhan sắc thay đổi "đột ngột" khó nhận ra của Winona Ryder sau khi hóa trang để hoàn thành vai diễn người già trong phim "Edward Scissorhands". Các nét đẹp trên gương mặt Alicia Silverstone đã hoàn toàn "thay đổi" chỉ sau vài giờ đồng hồ, từ một người phụ nữ đẹp trở thành người đàn bà lớn tuổi trong phim "Vamps".

