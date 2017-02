Kim Min Hee bị đồn đã bí mật cưới người tình U60

Kim Min Hee và đạo diễn U60 Hong Sang Soo vướng thông tin đã bí mật tổ chức lễ cưới tại ngoại ô Seoul. Thông tin này được báo chí Hàn Quốc đăng tải chỉ một ngày sau khi có tin cặp đôi sắp nắm tay nhau tham dự Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 67 diễn ra vào trung tuần tháng 2.



“Hôn lễ giữa hai người diễn ra đơn giản, bí mật. Họ chỉ trao nhẫn tượng trưng cho nhau. Cả Hong Sang Soo và Kim Min Hee đều không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào. Tuy nhiên đây là cách họ thúc đẩy nhanh quá trình ly hôn giữa Hong Sang Soo và người vợ hợp pháp hiện tại”, nguồn tin trong ngành chia sẻ với Mydaily.

Kim Min Hee và Hong Sang Soo bị đồn đã cưới đúng dịp Tết Âm lịch. Ảnh: Nate.

Trao đổi với bà Hong, bà khẳng định không hề quan tâm đến thủ tục ly hôn. “Tôi sẽ không ly dị, vẫn chờ đợi chồng tôi trở về”, bà nói. Nate cho hay mọi sự cố gắng của bà không được chồng đón nhận.

“Thực tế là quá trình ly hôn đang diễn ra rất nhanh chóng”, trang này tiết lộ.

Scandal ngoại tình của nữ diễn viên phim 18+ Người hầu gái và đạo diễn 57 tuổi là bê bối gây tranh cãi nhất Hàn Quốc năm 2016. Min Hee nảy sinh tình cảm với đạo diễn Hong sau khi hợp tác chung trong Right Now, Wrong Then hồi năm 2015. Cảm nắng trước nữ diễn viên trẻ, đạo diễn Hong đã bỏ vợ con, chuyển đến Mỹ sống cùng người tình.

Sự việc chỉ bị phanh phui sau khi vợ đạo diễn Hong Sang Soo lên tiếng trên Dispatch. Đầu tháng 11/2016, đạo diễn nổi tiếng đệ đơn ly hôn lên tòa án hôn nhân và gia đình Seoul.