Kim Kardashian thả rông ngực đi ăn sinh nhật con gái

Đi dự tiệc sinh nhật 4 tuổi của con gái North West, Kim Kardashian chọn bộ trang phục áo ba lỗ trắng kết hợp với quần nỉ màu xám nhạt. Không mặc quần áo cầu kỳ, nhưng ngôi sao truyền hình thực tế vẫn gây chú ý với kiểu thả rông ngực. (Ảnh: x17online) Chiếc áo ba lỗ trắng ôm sát, khoe trọn đôi gò bồng đảo của Kim Kardashian. Chiếc quần nỉ dù kín đáo cũng không che nổi vòng 3 khủng của người đẹp 36 tuổi. (Ảnh: X17online) Kim tay bế con trai Saint, tay dắt con gái North cùng chồng bước ra khỏi nhà hàng sau bữa tiệc sinh nhật con gái. (Ảnh: x17online) Trang điểm rất nhẹ nhàng, trang phục cực đơn giản, nhưng lý do mà bà mẹ hai con vẫn hút ống kính cánh săn ảnh là bởi chính style không nội y của cô. (Ảnh: x17online) Với kiểu ăn mặc thể thao thế này, trông Kim Kardashian lại trẻ trung và dễ gần hơn. (Ảnh: x17online) Vũ khí của ngôi sao Keeping Up With The Kardashian chính là thân hình bốc lửa của cô nên dù thế nào, Kim cũng luôn xuất hiện thật sexy, càng hở càng tốt. (Ảnh: x17online) Bé North West hạnh phúc trong ngày sinh nhật giản dị bên cạnh bố mẹ, em cùng bác và các anh chị em họ. (Ảnh: Instagram)

