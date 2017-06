Kiều Trinh: "Tôi ám ảnh vì bị xâm hại tình dục năm 6 tuổi"

Diễn viên Kiều Trinh gặp Zing.vn sau một buổi đi chợ chọn vải, may đồ chuẩn bị cho phim điện ảnh mới. Xuất thân là công nhân may, lại khéo tay nên chị được nhà sản xuất mời đảm nhận vai trò may phục trang cho phim.



Vừa xem lại mẫu trang phục, đăm chiêu chọn vải, Kiều Trinh vẫn chia sẻ những sóng gió cuộc đời. Nhìn vẻ mặt tươi tắn, suy nghĩ lạc quan của chị ít ai nghĩ nữ diễn viên đã trải qua hàng loạt ký ức buồn.

Không ngại con đánh giá khi kể chuyện quá khứ

Nghĩ về quá khứ, ánh mắt Kiều Trinh buồn xa xăm: "Cuộc đời tôi có thể làm thành cuốn phim nhiều kỳ. Những sóng gió tưởng như làm tôi gục ngã nhưng tôi đã vượt qua tất cả. Bây giờ, tôi không mạnh mẽ thì ai sẽ lo cuộc sống của các con?".

Nữ diễn viên "Bi ơi! Đừng sợ" được khán giả gắn biệt danh chuyên đóng cảnh nóng nhưng bên ngoài chị mặc giản dị. Thậm chí, nếu không chú ý, người đối diện không nghĩ đó là diễn viên. Chị để mặc mộc, tóc buộc không kiểu cách. "Tôi chỉ trau chuốt nếu vai diễn yêu cầu. Ở nhà chăm con và bản tính tôi không phải là người cầu kỳ", chị nói. Sở hữu gương mặt điện ảnh, nét duyên ngầm, Kiều Trinh được nhiều chàng trai theo đuổi khi còn trẻ. 18 tuổi chị kết hôn với người chồng đầu tiên. Tuy nhiên hạnh phúc không thể mỉm cười với người phụ nữ đa đoan. Chị ôm con ra khỏi nhà vì không chịu nổi thói vũ phu của chồng. Đến với người chồng thứ hai, nữ diễn viên đã hy sinh cả sự nghiệp, tiền bạc lo cho anh. Đáp lại tiếp tục là những trận đánh cay nghiệt, sự phản bội trắng trợn. "Biết rõ anh ấy có người phụ nữ khác nhưng tôi cố gắng chấp nhận, mong có thể thay đổi. Tôi nhún nhường bao nhiêu thì người ta dữ dội bấy nhiêu. Anh ấy còn đánh tôi chảy máu đầu, nhập viện và mất trí nhớ", chị xót xa kể. Hai người chồng với hai kết cục buồn đủ dập vùi cuộc đời của người phụ nữ nhạy cảm. Ấy vậy, đó chưa hẳn là nỗi ám ảnh lớn nhất đời Kiều Trinh. Mới đây, chị khiến khán giả bất ngờ khi tiết lộ quá khứ bị xâm hại tình dục từ năm 6 tuổi. Nghẹn ngào nhớ về quá khứ, Kiều Trinh kể: "Lúc 6 tuổi, ba mẹ lên Bình Phước, tôi và chị gái ở với chú ở Bình Dương. Một buổi chiều có người hàng xóm gọi tôi vào nhà và hứa cho một cái diều. Khi tôi vào nhà thì người đó ép tôi vào tường và xâm hại tình dục. Người này dọa nạt để tôi không kể với ai". Sự việc khủng khiếp này đã ám ảnh chị suốt nhiều năm qua. "Tôi luôn suy nghĩ tích cực nhưng riêng chuyện này đã ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi rất nhiều. Đôi khi ở bên chồng, tôi cảm giác sợ hãi và tội lỗi. Khi đọc thông tin về nạn ấu dâm thời gian gần đây, tôi mất ngủ và ký ức xưa lại ùa về", chị rưng rưng nước mắt. Kiều Trinh chia sẻ câu chuyện thầm kín của đời mình nhằm góp một tiếng chuông cảnh tỉnh với những gia đình có con nhỏ. Đó là hãy bảo vệ và quan tâm đến con cái nhiều hơn. Bản thân chị không cảm thấy ngại, xấu hổ với các con khi chia sẻ câu chuyện này bởi các con luôn yêu thương và trân trọng mẹ. "Các con hiểu tôi đã khổ sở và vươn lên trong cuộc sống thế nào. Tôi tự hào về các con mình", chị nói. Với những điều buồn đau trải qua trong quá khứ, chị chia sẻ và cho con gái nhiều lời khuyên. Đặc biệt chị tự hứa sẽ bảo vệ con gái, con trai cuộc sống yên bình, tránh khỏi những điều tồi tệ. Kiều Trinh hạnh phúc bên các con. Ảnh: NVCC.

Bản lĩnh, vươn lên mỗi ngày

Kiều Trinh hạnh phúc khi con gái Thanh Tú có khả năng và đam mê nghề diễn giống mẹ. "Con gái như một người bạn thân của tôi. Tú chưa từng trách móc mẹ, ngược lại luôn cùng tôi gánh vác gia đình. Có lẽ đó là sự bù trừ ông trời dành cho tôi", ánh mắt nữ diễn viên ánh lên niềm vui.

Sau khi trải qua vô vàn sóng gió, chấn thương tâm lý và thể chất, Kiều Trinh hiện có cuộc sống bình yên bên ba con. Ba người con của ba người đàn ông khác nhau nhưng giữa chúng có sợi dây liên kết đặc biệt và mạnh mẽ.

Nữ diễn viên khẳng định: "Giữa chúng không có bất cứ sự phân biệt nào. Chúng yêu thương nhau và gắn bó với nhau như chính tình yêu tôi dành cho chúng".

Nhắc đến điều này, tôi chợt nhớ đến câu trả lời nhẹ nhàng của diễn viên Thanh Tú - con gái Kiều Trinh: "Tôi yêu hai em của mình đơn giản vì chúng là em tôi. Chúng tôi cùng một dòng máu của mẹ, không có bất cứ sự phân biệt nào".

Hiện, Kiều Trinh đã trở lại với phim ảnh sau hơn một năm sinh con trai thứ ba. Chị vẫn được nhiều đạo diễn, nhà sản xuất mời đóng phim vì khả năng hóa thân tài tình cùng sự nhiệt huyết với nghề.

Chị bảo mình vẫn cố gắng mỗi ngày để kiếm tiền nuôi con trưởng thành. Ước muốn của chị là mở được quán cà phê xinh xắn và ngôi nhà nhỏ ở Sài Gòn. "Dù phía trước còn nhiều chông gai nhưng tôi và các con sẽ không bao giờ đầu hàng", chị nhấn mạnh.